F/B Comandante Paiva VI inaugura a linha Óbidos/Santarém/Óbidos

Nesta sexta-feira, dia 15 de dezembro, a cidade de Óbidos foi palco da inauguração da linha Óbidos/Santarém/Óbidos pelo F/B Comandante Paiva VI, uma embarcação que chega para atender às demandas de transporte de cargas e passageiros na região. Com aproximadamente 30 anos de experiência no setor, a Empresa de Navegação Mousinho Paiva Ltda assume a operação do Comandante Paiva VI, prometendo manter o padrão de qualidade que a consagrou ao longo dos anos.

A cerimônia de inauguração teve início com uma emocionante celebração de benção, presidida pelo Padre Leonardo Loures, da Paróquia São Martinho de Lima. Em seguida, ocorreu a bênção do Pastor Henrique, marcando a diversidade e respeito às diferentes crenças presentes no evento.

Os filhos do Sr. Alberto Paiva, patriarca da família Paiva, Éder, Édson, Edilei e Édna participaram ativamente da cerimônia, destacando a importância desse novo empreendimento para a cidade de Óbidos. Éder Paiva expressou sua gratidão a Deus e à comunidade local, enfatizando o compromisso da empresa em servir a cidade onde nasceram.

Éder Paiva comentou: "Fazer essa linha Óbidos/Santarém/Óbidos era um sonho antigo que hoje se torna realidade. Procuraremos honrar com muito carinho, mantendo nosso serviço de qualidade que nos premiou por diversas vezes como a melhor embarcação da linha estadual que antes fazíamos".

O evento foi encerrado com um coquetel para os presentes e um animado show da Banda Symmons, marcando o início das atividades do F/B Comandante Paiva VI na linha de Óbidos para Santarém.

A partir da próxima segunda-feira, dia 18 de dezembro, o F/B Comandante Paiva VI partirá do porto de Óbidos às 22h, seguindo para Santarém nas segundas, quartas e sextas-feiras. O retorno de Santarém ocorrerá todas as terças, quintas e domingos às 19h30. Com essa nova rota, a empresa busca oferecer uma opção de transporte eficiente e confiável para os habitantes de Óbidos e regiões adjacentes.

O F/B Comandante Paiva VI representa não apenas uma nova fase nos serviços de navegação na região, mas também um compromisso renovado com a comunidade, prometendo continuar a tradição de excelência que caracteriza a Empresa de Navegação Mousinho Paiva Ltda.

Galeria de Fotos....



www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade