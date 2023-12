Ufopa é a universidade mais sustentável da região Norte

No ranking a instituição ficou à frente de universidades como Ufam e UFAC

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) foi reconhecida como a instituição de ensino superior mais sustentável da região Norte do Brasil, de acordo com o ranking GreenMetric. A divulgação do resultado ocorreu durante a 28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 28), realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

O ranking GreenMetric tem como objetivo principal contribuir para os discursos acadêmicos sobre sustentabilidade na educação e promover uma mudança social liderada pelas universidades em relação à questão da sustentabilidade. Além disso, busca ser uma ferramenta de autoavaliação sobre a sustentabilidade dos campi para instituições de ensino superior em todo o mundo, informando governos, agências ambientais internacionais e a sociedade sobre os programas de sustentabilidade desenvolvidos nas universidades.

O superintendente de Infraestrutura (Sinfra) da Ufopa, Eng. Vitor Viana, destaca a importância dessa conquista: “Desde 2020, a pontuação total da universidade no ranking GreenMetric vem aumentando constantemente. Isso demonstra o esforço contínuo da instituição em se tornar uma referência em sustentabilidade, não apenas na região amazônica, mas em todo o Brasil e no mundo”. Entre os quesitos em que a Ufopa recebeu maior pontuação está o tema "Energy and Climate Change". O ranking GreenMetric pode ser acessado AQUI.

Campus da UFOPA em Óbidos.

Para a diretora de Gestão Ambiental da Ufopa, Erielma Amorim, é um privilégio estar entre as instituições mais sustentáveis do Brasil. Ela ressalta que "permanecer como a número 1 na região Norte é extremamente gratificante, pois essa conquista reflete o compromisso institucional em prol do meio ambiente e da sustentabilidade, especialmente na região amazônica".

O ranking GreenMetric avalia seis eixos principais: Configuração e Infraestrutura; Energia e Mudanças Climáticas; Desperdício; Água; Transporte; e Educação. A Ufopa obteve excelentes resultados em todos esses aspectos, consolidando sua posição como líder em sustentabilidade na região Norte, ficando à frente de instituições consolidadas como a Universidae Federal do Amazonas (Ufam) e da Universidade Federal do Acre (UFAC).

"Essa conquista da Ufopa reforça a importância do compromisso das universidades com a sustentabilidade ambiental e social. A instituição se destaca como exemplo a ser seguido, inspirando outras instituições de ensino superior a adotarem práticas sustentáveis e a contribuírem para um futuro mais consciente e a preservação do meio ambiente", completou o titular da Sinfra, Vítor Viana.

FONTE: Comunicação/Ufopa, com informações da Sinfra