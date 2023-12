Em Óbidos, Semab realiza mecanização e calagem em áreas degradadas

SEMAB acompanhou a mecanização e calagem em áreas degradas de agricultores cadastrados no Programa Maniva-Tapajós, para evitar novos desmatamentos.

Na segunda fase de atuação da parceria entre a Prefeitura de Óbidos e o Programa Maniva-Tapajós, novos cadastros de agricultores familiares se somaram a esta iniciativa que busca fortalecer o cultivo e produção de mandioca no município; sobretudo em áreas de solos degradados ou em processo de degradação, e assim evitar ou diminuir a continuidade de abertura de áreas com cobertura florestal no município.

Para isso, a adoção de equipamentos e insumos agrícolas é necessário e indispensável na preparação das áreas, assim como de assistência técnica contínua. E é isso que vem sendo realizado e desenvolvido em áreas de agricultores cadastrados no Projeto, através da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB).

Neste último final de semana (sexta-feira 15 e o sábado 16), a equipe SEMAB acompanhou ações de limpeza mecanizada de áreas e calagem do solo, nas comunidades de Curumu, Pedra Branca e Arapucu. A limpeza consistiu na remoção da vegetação fina e de tocos, para melhor condição no arado do solo e de plantio. Já a calagem, refere-se à aplicação de calcário na área para diminuir a acidez do solo e o fornecimento de cálcio e magnésio; que favoreceram no adequado crescimento e desenvolvimento dos cultivos.

Com estas ações no preparo das áreas agrícolas degradadas e o agricultor familiar seguindo as recomendações técnicas, garante-se o uso contínuo da mesma área para novos plantios ao longo do tempo, evitando assim o desmatamento de novas áreas virgens.

No entanto, para o acesso deste “pacote tecnológico” precisa de que os agricultores ou agricultoras se mantenham organizados nas comunidades rurais, para facilitar a adequada fluidez das ações.

