Óbidos é contemplada com ações da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Intestino

O município obidense será o único do Brasil a receber as ações da Campanha Março Azul em 2024.

O câncer de intestino continua ceifando vidas no Brasil e hoje é uma das neoplasias de maior incidência no País, impondo sofrimento a milhares de pacientes e suas famílias todo ano. Embora seja prevenível com exames simples (sangue oculto nas fezes e colonoscopia), a doença segue como desafio relevante para o sistema de saúde. A campanha Março Azul surge como esforço para reverter o cenário atual e alertar a população de que a doença pode ser prevenida.

A campanha conta com a realização das Sociedades Brasileiras de Endoscopia Digestiva e de Coloproctologia; e da Federação Brasileira de Gastroenterologia, além da Ong Zoé.

O município de Óbidos, oeste do Pará, dentre os mais de 5 mil municípios brasileiros, foi o único a ser escolhido pelos organizadores da campanha nacional para receber as ações de média e alta complexidade em saúde que reunirá os melhores profissionais da área, para atendimento da população de 50 a 70 anos. A Prefeitura de Óbidos está prestando total apoio à iniciativa. A Secretária de Saúde, Selma Caetano, explicou de que forma a campanha será realizada no município.

“A campanha acontecerá em três etapas; a identificação do público alvo que é de 50 a 70 anos; a coleta de dados dessa população; e a realização de exame de sangue oculto nas fezes. Daí então, é que o paciente será submetido ao exame de colonoscopia. É importante que a população entenda que esse trabalho é preventivo, um rastreamento no câncer de intestino, e somente quem participar desde a primeira etapa é que poderá participar da etapa final, caso dê positivo o exame de sangue oculto nas fezes”, informou a secretária.

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima 45.630 novos casos de câncer de intestino para o triênio de 2023 a 2025 no país. Se vierem a se confirmar tais projeções, a doença alcançará um contingente superior a 136 mil brasileiros. Segundo o Inca, o risco estimado é de 21,10 casos por 100 mil habitantes: sendo 21.970 casos entre os homens e 23.660 casos entre as mulheres.

Em Óbidos, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde – Semsa, realizou a capacitação dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem na primeira etapa da campanha.

“Visando as ações da campanha Março Azul realizamos um treinamento com 60 Agentes Comunitários de Saúde e enfermeiros das zonas urbana e rural. Na oportunidade foi feita a apresentação do projeto Março Azul e repasse de orientações sobre a primeira etapa da campanha bem como a forma de atuação dos agentes. Eles receberam também os kits que serão entregues às famílias e as orientações para entrega dos materiais na Semsa”, esclareceu Herbene Belicha, dir. Departamento de Atenção Básica.

O Prefeito de Óbidos, Jaime Silva, destacou a importância da campanha que realizará atendimentos de média e alta complexidade no município, que serão realizados em parceria com o Hospital Dom Floriano.

“Em nosso governo estamos mobilizando o que for necessário para que essa campanha alcance o maior número possível de pessoas. Aqui na região todos sabemos das dificuldades em atendimentos de alta e média complexidade na área de saúde, e essa oportunidade onde estarão aqui os melhores médicos do país, é uma chance que não pode ser desperdiçada”, enfatizou Jaime Silva, prefeito de Óbidos.

Cronograma - Etapas da Campanha Março Azul em Óbidos

Etapa 1: Dezembro/2023 a Janeiro de 2024

- Busca ativa de pacientes na faixa etária de 50 a 70 anos

- Identificação e cadastro do público alvo

- Distribuição dos kits para coleta de exame de sangue oculto nas fezes

Etapa 2: Janeiro e Fevereiro de 2024

- Resultado dos exames de sangue oculto nas fezes

- Triagem dos pacientes com resultado positivo do exame de sangue oculto nas fezes para realização do exame de Colonoscopia

Etapa 3: 11 a 15 de Março/2024

- Realização do exame de Colonoscopia da Campanha Março Azul, no Hospital Dom Floriano)

Câncer de intestino (diagnóstico, tratamento, cura)

O câncer de intestino é também conhecido como câncer colorretal porque engloba os tumores surgidos na parte do intestino grosso chamada cólon e reto (localizada no final do intestino, antes do ânus) e no ânus.

Se você está perdendo peso sem ter feito nenhuma mudança na sua dieta, se você passou a ter diarreia e/ou prisão de ventre, percebeu sangue nas fezes, está sentindo gases ou cólicas, vomitando ou tendo náuseas, dores na região anal ou sensação de intestino cheio mesmo após evacuação, você deve procurar avaliação médica com brevidade!

Há dois exames capazes de detectar precocemente os tumores de intestino: o Teste FIT – que aponta sangue nas fezes (mesmo oculto a olho nu) e a Colonoscopia (exame de imagem que vê o funcionamento do intestino por dentro). O diagnóstico precoce oferece até 90% de chance de cura do câncer de intestino!

Se você for diagnosticado com câncer de intestino, seu médico ou sua médica são capazes de te recomendar o melhor tratamento para o seu caso. Confie neles! O tratamento poderá incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia e terapia biológica. A escolha vai depender da localização do tumor e do estágio da doença.

O câncer de intestino tem cura. Quanto mais cedo iniciar o tratamento, maiores as possibilidades de cura. E mesmo após a cura, é feito um rigoroso acompanhamento com consultas e exames para evitar ou detectar um possível retorno do câncer. Fazer tal monitoramento é imprescindível para identificar recidivas precocemente.

FONTE: Comunicação/Pmo