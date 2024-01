Prefeitura de Óbidos emite comunicado sobre emissão de Carteira de Identidade

A partir do dia 11 de janeiros de 2024, o novo modelo de Carteira de Identidade Nacional (CIN) deverá ser emitida em todo Brasil, e em alguns estados, o novo sistema de emissão da Carteira de Identidade precisa ser atualizado, portanto, esses estados estão suspendendo a emissão da antiga CI, temporariamente, para se adaptar e começar a emitir a nova CIN.

A paralisação da emissão do modelo atual do Registro Geral (RG) é necessária para que ocorra a implantação do Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS), cujo banco de dados terá abrangência nacional. Segundo o Governo do Pará, o novo serviço será disponibilizado para os moradores da capital e do interior, de forma gradativa.

Assim, os municípios também precisam se adaptar ao novo Sistema de Emissão da CIN, nesse sentido a Prefeitura de Óbidos emitiu o seguinte comunicado sobre a Emissão de Carteira de Identidade. Veja o Comunicado:

COMUNICADO

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES, comunica a população que os atendimentos para emissão de carteiras de identidade (RG) no modelo atual serão temporariamente suspensos pelo Setor de Identificação, a partir de 10 de janeiro de 2024, devido à implantação da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Informa ainda, que até o dia 10/01/2024 o Setor de Identificação que funciona na Semdes, estará fazendo, apenas, a impressão e entrega de RGs já agendados. A partir dessa data, o serviço estará suspenso até novas orientações quanto aos procedimentos da nova Carteira de Identidade Nacional.

A prefeitura ressalta que, apesar da implantação do novo modelo de identidade, o documento atual tem validade até 2032, portanto não será preciso trocá-lo imediatamente, de modo que a transição pode ser feita de forma gradual por meio do Sistema Automatizado de Identificação Biométrica (ABIS).

Prefeitura de Óbidos

O que tem a CIN

Tem apenas um único número de identificação, o CPF.

A nova carteira tem um QR Code, que permite verificar a autenticidade do documento e saber se foi furtado ou extraviado, por meio de qualquer smartphone. extraviado, por meio de qualquer smartphone.

Tem o mesmo código internacional usado em passaportes, o chamado MRZ. Assim, pode ser utilizada como documento de viagem.

Pode ser emitida em papel, policarbonato (plástico) ou digital (pelo aplicativo GOV.BR).

É válida em todo o território nacional. Se o cidadão esquecer o documento em papel ou plástico, pode apresentar a versão digital no celular.

