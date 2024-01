Em Óbidos, PAE Paraná de Baixo se organiza para receber assistência técnica

Nesta terça-feira, 09 de janeiro, no barracão da comunidade Santo Antônio, as famílias das comunidades Liberdade, Boa Nova, Igarapé do Pinto, Núcleo Novo, Cristo Rei e São Sebastião, pertencentes ao PAE Paraná de Baixo, em Óbidos, se reuniram para discutir importantes pautas relativas à assistência técnica.

Um dos temas abordados na reunião foi sobre a informação de assistência técnica oferecida pela Prefeitura de Óbidos por meio da SEMAB. Os participantes receberam detalhes sobre ações que buscam formalizar parcerias e projetos, proporcionando acesso a créditos de fomento e outras políticas públicas direcionadas às famílias rurais organizadas.

Durante o encontro, enfatizou-se a necessidade de as famílias providenciarem a documentação adequada, principalmente a carteira CAF (Cadastro do Agricultor Familiar), essencial para o acesso a benefícios e mercados que valorizam a produção familiar.

A reunião contou com a presença do Presidente da Câmara de Vereadores, Rylder Afonso, e do Secretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB), Roberto Pinedo. Essa iniciativa reforça o comprometimento da comunidade em buscar suporte técnico e promover parcerias, visando o desenvolvimento sustentável do meio rural em Óbidos.

Com informações e fotos Semab