Prefeitura promove curso de capacitação do novo Sistema de Gestão Tributária de Óbidos

A partir do dia 15 de janeiro o novo sistema de gestão tributária será online e já estará disponível para a população.

A partir do próximo dia 15 de janeiro, a Prefeitura Municipal de Óbidos estará dando um passo significativo em direção à modernização e desburocratização de seus serviços, com o lançamento do novo sistema de gestão tributária online. A iniciativa inclui a implementação das Plataformas ISS Digital e Empresa Digital, visando simplificar o processo de licenciamento de empresas e promover uma significativa redução nas filas de espera e nas idas desnecessárias à prefeitura.

Com o objetivo de garantir uma transição suave para o novo sistema, a administração municipal tem realizado treinamentos tanto para os servidores que atuam em pastas relacionadas ao setor de tributos quanto para empresários, contadores e profissionais liberais. Esses treinamentos abordam as nuances do novo sistema de gestão tributária e licenciamento, que permitirá aos cidadãos e empresas acessar serviços públicos de forma rápida e eficiente por meio de seus dispositivos móveis, a qualquer hora e em qualquer lugar.

Alan Simões, representante da empresa responsável pela implantação do novo sistema, expressou otimismo em relação à missão em Óbidos. Ele ressaltou o compromisso em adaptar o sistema conforme as necessidades específicas do município e detalhou a fase atual do processo: "Estamos fazendo o treinamento com a capacitação para a utilização da plataforma. A próxima etapa é migrar os dados do sistema que era utilizado anteriormente ao nosso, e vamos dando o andamento para deixar todas as plataformas 100% para serem utilizadas, tanto pelo contribuinte quanto pelos servidores".

O sistema, denominado 'Desenvolve Cidade de Óbidos', integra diversas plataformas digitais, como ISS Digital, Empresa Digital, Mobi Legal, Fique em Dia e IPTU Digital. Essas plataformas têm a capacidade de integrar e interoperar dados, proporcionando serviços de gestão tributária e licenciamento de empresas completamente digitais, com um protocolo único.

Os cidadãos do município poderão se beneficiar de uma série de serviços disponíveis por meio do novo sistema, incluindo a emissão e escrituração de Notas Fiscais de Serviço Digital de maneira fácil e segura, a obtenção do Alvará de Localização Digital, o Licenciamento Digital Urbanístico, Ambiental e Sanitário, bem como a emissão digital de boletos das taxas e certificados de licenças.

Essa iniciativa representa um avanço significativo na transformação digital do município, simplificando a vida dos cidadãos e promovendo um ambiente de negócios mais eficiente e moderno.

www.obidos.net.br - Com informações e foto Ascom/Pmo