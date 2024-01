Novos Conselheiros Tutelares Tomam Posse em Óbidos para mandato de quatro anos

Em uma solenidade realizada nesta quarta-feira, 10, no auditório da Casa de Cultura, em Óbidos, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, empossou os novos membros que comporão o Conselho Tutelar de Óbidos pelos próximos quatro anos (2024-2028).

A cerimônia contou com a participação dos 5 conselheiros titulares e 4 conselheiras suplentes que foram eleitos, além da presença do prefeito de Óbidos, Jaime Silva, que conduziu o ato de posse aos novos membros do conselho. Em sua fala, o prefeito destacou a importância do trabalho dos conselheiros tutelares na proteção e cuidado das crianças e adolescentes, incentivando a colaboração da sociedade com o conselho.

A Secretária de Desenvolvimento Social de Óbidos, Aldanete Farias, expressou seu apoio aos novos conselheiros, destacando o papel crucial que desempenham na proteção da infância e adolescência. Ela agradeceu aos ex-conselheiros pelo trabalho no último colegiado e expressou votos de boa sorte aos novos membros, visando avançar nas políticas públicas voltadas para esse público.

O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, incumbido pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, conforme a Lei Federal nº 8.069/1990. Sua missão é representar a sociedade na defesa dos direitos da população infanto-juvenil.

O presidente do CMDCA de Óbidos, Raimundo Elison Santos da Silva, ressaltou os dez meses de empenho e trabalho da comissão especial, que culminaram na cerimônia de diplomação e posse, encerrando os trabalhos da comissão especial. Ele desejou sucesso ao novo colegiado e enfatizou a importância do Conselho Tutelar na defesa dos direitos das crianças e adolescentes.

Os novos membros do Conselho Tutelar de Óbidos são:

Conselheiros Titulares:

Luciane da Silva Lima

Ana Maria Andrade de Vasconcelos

Carlos Roberto Felix dos Santos

Susann Threicy Alves Soares

Ana dos Santos Ribeiro

Conselheiros Suplentes:

Elzineia da Conceição Andrade

Maria Elba Mamede Marinho

Rozane Silva dos Santos

Maria Elilanda Lopes da Silva

