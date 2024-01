Ararajubas retornam à natureza durante as comemorações dos 408 anos de Belém

Até 2025, a expectativa é reintegrar outras 100 aves à natureza com o incentivo do Estado.

No sábado (13), Belém comemorou seus 408 anos com um gesto marcante para a preservação ambiental: a soltura de um novo grupo de ararajubas (Guaruba guarouba) no Parque Estadual do Utinga "Camillo Vianna". A ação, liderada pelo governador Helder Barbalho, destaca-se como um esforço contínuo para a conservação da espécie ameaçada de extinção e a proteção do bioma amazônico.

"A ararajuba é uma espécie tradicional da nossa região e tem no Pará o seu principal habitat. Em face dos desmatamentos e desafios ambientais, esta ave foi levada a um processo de risco. Nos últimos anos, temos trabalhado incansavelmente para garantir que esse povoamento volte a acontecer, assegurando que as ararajubas estejam cada vez mais presentes e que essa espécie recupere sua presença na Amazônia", destacou o governador Helder Barbalho.

O Projeto de Reintrodução e Monitoramento de Ararajubas na Região Metropolitana de Belém, liderado pelo Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio), em parceria com a Fundação Lymington, celebrou o sucesso de oito anos de esforços, devolvendo mais de 50 ararajubas aos céus da região. Até 2025, a expectativa é reintegrar outras 100 aves à natureza com o incentivo do Estado.

Antes da soltura, as ararajubas passam por um treinamento de cinco a seis meses com biólogos, médicos veterinários e especialistas. O objetivo é ensiná-las a voar, alimentar-se com frutos nativos e reconhecer possíveis predadores, preparando-as para os desafios do ambiente natural.

O secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, enfatizou a importância da educação ambiental na preservação dessas aves. "Estamos construindo uma grande parceria com o Ideflor-Bio para fortalecer a disciplina de Educação Ambiental e, brevemente, teremos uma escola próxima ao Parque Estadual do Utinga com um currículo voltado para a bioeconomia e ecoturismo", detalhou.

A ação de reintrodução contribui não apenas para a sobrevivência da espécie, mas também para a manutenção do equilíbrio ambiental na região. A ararajuba, ave endêmica do bioma amazônico, apresenta curiosidades como sua vocalização alta e sua plumagem verde e amarela, simbolizando as cores da bandeira do Brasil.

