Pré Carnapauxis 2024: Arrastão do Bloco Águia Negra agita as ruas de Óbidos

A contagem regressiva para o Carnapauxis 2024 ganhou ainda mais ritmo neste domingo, dia 14, com o vibrante Arrastão do Bloco Águia Negra em Óbidos. Faltando apenas 24 dias para a festa oficial, o Bloco do Povão, como é carinhosamente conhecido, demonstrou mais uma vez por que é considerado um dos mais queridos do carnaval obidense.

O ponto de partida foi o Bairro da Cidade Nova, que contribuiu com uma multidão animada para a folia. A cada esquina percorrida, o Bloco Águia Negra viu seu número de foliões se multiplicar, transformando as ruas da cidade em uma verdadeira festa a céu aberto. O ápice da celebração ocorreu na concentração final, na Praça da Cultura, em frente ao Quartel, onde a energia contagiante do Bloco manteve a festa até altas horas da noite.

Veja o Vídeo do Bloco Águia Negra...

Este domingo foi bastante movimentado e o arrastão do Águia deixou claro que o Carnapauxis promete ser um espetáculo de grandes proporções este ano. Os obidenses que residem fora da cidade já começaram a marcar presença, e a expectativa é que o número de turistas cresça significativamente à medida que nos aproximamos dos dias oficiais do Carnaval.

Para manter-se atualizado sobre todos os acontecimentos do Carnapauxis 2024, não deixe de acessar o site www.obidos.net.br, que estará oferecendo cobertura completa do evento. A Festa do Mascarado Fobó está apenas começando, e Óbidos promete um Carnaval inesquecível este ano!

Galerias de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6640-pre-carnapauxis-2024-arrastao-do-bloco-aguia-negra-agita-as-ruas-de-obidos#sigProId154d480484 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6640-pre-carnapauxis-2024-arrastao-do-bloco-aguia-negra-agita-as-ruas-de-obidos#sigProIdc45c0d6de3 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br