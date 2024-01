Governadora vistoria obras do estado realizadas em Óbidos

Hana Ghassan visitou obras do ‘Programa Creches por todo o Pará’ e escolas estaduais.

No início da tarde desta segunda-feira, 15, a governadora do Pará em exercício, Hana Ghassan, chegou na cidade de Óbidos, oeste do estado, para cumprir agenda oficial.

O Prefeito de Óbidos, Jaime Silva, recepcionou a governadora no aeroporto municipal, e junto com sua comitiva, seguiu em comboio para vistoriar as obras de uma creche no bairro Perpétuo Socorro, a construção faz parte do Programa “Creches por todo o Pará”. Em seguida, como programação da agenda oficial, a governadora visitou as escolas estaduais Maurício Hamoy e São José, beneficiadas com o Programa Dinheiro na Escola Paraense.

“É uma alegria mais uma vez estar aqui em Óbidos, nesse município querido. Especificamente estou acompanhando um projeto muito importante do governo do estado que é o Programa Creches pelo Pará, onde nós estamos fazendo a construção de creches nos 144 municípios paraenses, e aqui, em Óbidos, é uma das obras mais adiantadas com quase 80% de construção, e eu vim aqui vistoriar essa obra, para que a gente possa entregar para a população o mais rápido possível”, disse Hana Ghassan, Governadora do Estado.

Visita na Escola Estadual São José

A governadora destacou a parceria entre o estado e o município, que está resultando em mais uma obra para beneficiar a comunidade local.

“É uma parceria com o município, onde o município fez a doação do terreno, o estado está construindo a creche e posteriormente esse bem será devolvido para que o município possa matricular as crianças. Serão atendidas 250 crianças de 0 a 5 anos, e como mulher, eu sei da importância de nós termos um local em segurança para deixar nossos filhos enquanto, se quiser, ir para o mercado de trabalho. E a nossa facilidade é imensa de constatar que essa obra está em estágio bem avançado, em breve a gente volta aqui para inaugurar a creche e entregar para a o município”, destacou.

A visita contou também com a presença do Secretário de Estado de Educação do Pará, Rossieli Soares. O prefeito, Jaime Silva, ressaltou a visita da governadora, destacando a parceria profícua entre o governo do estado e o município.

“Essa visita reflete o estado se transferindo para Óbidos com a presença da governadora em exercício, Hanna. Estamos muito felizes em recebe-la em nosso município, o governo do estado que tem investido e tem contribuído com o desenvolvimento do nosso município, e nós agradecemos muito”, enfatizou o prefeito.

Fonte: Comunicação/PMO - Por: Marcos Cantuário