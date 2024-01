ÓBIDOS:  Prefeitura divulga classificação preliminar da Lei Paulo Gustavo no município

Os resultados são para projetos inscritos nos editais para audiovisual e demais áreas da cultura.

Na tarde desta quinta-feira, 18, o município de Óbidos, oeste do Pará, realizou a divulgação da classificação preliminar dos editais 003/2023 e 004/2023 da Lei Paulo Gustavo, no município.

O anúncio foi feito pelo prefeito Jaime Silva, através de uma “live” nas redes sociais. O secretário municipal de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Queiróz, também participou da transmissão.

“Hoje nós estamos lançando, conforme previa o nosso edital, o resultado preliminar da Lei Paulo Gustavo que trata do audiovisual e demais áreas da cultura em nosso município”, ressaltou, Luiz Carlos, da Semcult.

Editais

Os editais 003/2023 e 004/2023, destinavam-se para financiamento de Projetos Culturais nas áreas de Audiovisual nas categorias: Produções Audiovisuais, Cinema Itinerante/Cinema de Rua e Ações de Capacitação, Formação e Qualificação no Audiovisual; e às categorias das demais Áreas Culturais: Mestres da Cultura Popular “Folias de Santos”; Compositores e Músicos e Artistas Plásticos e Artesanato.

“Nós queremos agradecer o empenho e dedicação do nosso secretário, em perceber essa oportunidade do governo federal, para agora termos esse momento de contemplação aos fazedores de cultura do nosso município. Óbidos respira cultura e esse recurso vai incentivar ainda mais esse setor a nível local. Parabéns aos que foram aprovados e a todos que se inscreveram”, disse, Jaime Silva, prefeito de Óbidos.

Classificação Preliminar

Confira os projetos classificados acessando o Portal da Prefeitura de Óbidos. Acesse aqui – LPG Lista de deferidos

Para outras informações, dúvidas ou esclarecimentos, procure a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na Rua Ildefonso Guimarães, s/n°, Centro, Óbidos/PA, CEP 68.250-000, no horário das 08h às 13h.

Fonte: Comunicação/Pmo