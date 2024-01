Terminal Hidroviário de Óbidos passa por obras de recuperação

A expectativa é que as obras de recuperação sejam concluídas antes do Carnapauxis.

O Terminal Hidroviário de Óbidos está passando por um processo de recuperação, após danos causados por uma forte ventania que atingiu Óbidos no final do ano de 2023, e que comprometeu base de sustentação da balsa onde as embarcações atracam.

Desde então, o Terminal estava interditado, com a estrutura de ferro que suporta o píer sendo sustentado por cabos de aço ancorados na orla da cidade. No entanto, neste sábado, dia 20 de janeiro, o Prefeito de Óbidos, Jaime Silva, anunciou oficialmente o início das obras de recuperação.

Um grande guindaste já está posicionado no local para realizar os trabalhos de correção na estrutura danificada. Em entrevista, o Prefeito Jaime Silva destacou a importância da intervenção para a comunidade local e ressaltou que o processo de recuperação conta com o apoio da vice Governadora Hana, que recentemente visitou Óbidos e autorizou a realização das obras.

Segundo Jaime Silva, a vice Governadora Hana, compreendeu a urgência dessa intervenção para a comunidade de Óbidos e autorizou prontamente o reparo do Terminal Hidroviário.

A expectativa é que as obras de recuperação sejam concluídas a tempo do Carnapauxis, que ocorre de 7 a 13 de fevereiro. Isso possibilitará que o Terminal Hidroviário esteja plenamente funcional para atender à alta demanda de embarcações durante esse período momesco.

