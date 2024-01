Câmara Municipal de Óbidos recebe a FPF e a Alidesp em ato de entrega de materiais esportivos à LDO

Investimentos foram destinados a LDO por meio de emenda parlamentar do deputado federal Airton Faleiro (PT).

A Câmara Municipal de Óbidos ficou lotada na noite de quinta-feira (25) por praticantes do futebol amador, dirigentes de clubes e simpatizantes do esporte, que prestigiaram a entrega de equipamentos para a Liga Desportiva Obidense (LDO) e a Liga Esportiva de Juruti (LEJ).

O evento contou com as presenças do presidente da Associação de Ligas Desportivas do Pará (Alidesp), Ricardo Oliveira, que também é vice-presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF); do deputado federal Airton Faleiro (PT), responsável pela destinação dos materiais por meio de emenda parlamentar; do vereador Jalico Aquino (PL), que representou o Poder Legislativo; do presidente da LDO, Ivaldo Ferreira; do presidente da LEJ, Glauber Andrade; e do secretário de Esporte e Lazer de Óbidos, Nelson Luis Souza.

Além de repassar os materiais para as ligas, Ricardo Oliveira, apresentou o planejamento da Alidesp e da FPF para o futebol amador do Pará. A intenção das entidades é investir em capacitação para árbitros, técnicos, futebol de base, além de suporte aos atletas. A FPF também pretende realizar uma competição com as seleções dos municípios de todas as regiões do estado, no que deve ser a maior competição do futebol amador da paraense.

“Viemos aqui também apoiar as ligas esportivas, com a doação de bolas, troféus, medalhas e roçadeiras, exatamente para que os presidentes, juntos com os seus afiliados, e demais envolvidos no futebol no município, possam desenvolver um trabalho com cada vez mais qualidade. A Adilesp e a FPF reconhecem a importância do futebol amador para o desenvolvimento da modalidade, como um todo. Hoje viemos aqui também apresentar o que estamos fazendo para olhar para as ligas, clubes e os municípios do interior, com o respeito e a valorização que merecem”, ressaltou Ricardo.

Cada liga recebeu uma caixa de bolas profissionais de futebol de campo, 25 medalhas para campeão e outras 25 para vice-campeão, troféus para campeão e vice-campeão, além de roçadeiras para ajudar a preparar os campos onde as partidas são realizadas.

Airton Faleiro (PT) garantiu empenho para ajudar o futebol amador, pauta defendida por ele, como deputado federal, em Brasília/DF. O objetivo é que os governos Federal e Estadual, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e o próprio Ministério do Esporte, reconheçam a categoria e promovam ações de incentivo a modalidade.

“Mais do que entregar troféus, medalhas e outros equipamentos para as ligas, nós estamos levando essa discussão para que os órgãos da União, do Estado e a própria CBF, pensem, planejem e valorizem quem faz o futebol de base, o “futebol raiz” acontecer nos milhares de campos espalhados pelo Brasil, sobretudo no Pará. Essa parceria com a FPF e a Alidesp é o início de um projeto que já chama a atenção de outros estados, o que nos dá ainda mais força. Já implantamos cinco escolinhas de futebol, que receberam o nome de ‘Formando Cidadãos’, e muito em breve vamos expandir esse projeto para outras localidades. Óbidos está de parabéns pela organização e articulação de quem faz o futebol amador aqui”, disse o deputado federal.

Com a previsão da entrega da obra de reforma do Estádio Municipal Ary Ferreira, para o primeiro semestre de 2024, a entidade que promove a competição está se mobilizando para reunir com os clubes. O vereador Jalico Aquino, que também é desportista, defende mais investimentos para o esporte em Óbidos e garante apoio a pauta.

“A gente fica feliz que, pela primeira vez, a Federação Paraense vem a Óbidos fazer a entrega de equipamentos esportivos. Parece pouco, mas para nós obidenses é a primeira vez que isso acontece. Isso reforça a necessidade de nos articularmos pra pensar em políticas públicas municipais que valorizem o nosso futebol e assegurem investimentos para as competições e torneios não só do futebol de campo, mas de outras modalidades também”, enfatizou Jalico.

LDO 69 anos

O evento também celebrou os 69 anos de fundação da Liga Desportiva Obidense (LDO), responsável por realizar o Campeonato Obidense de Futebol principal. A entidade é uma das associadas mais antigas da FPF e, recentemente, se filiou a Alidesp, sendo uma das 89 ligas aptas, com a nova entidade, para organizar o futebol no interior do Pará.

Ao longo da atuação, a LDO passou a ser reconhecida pela relevância do trabalho realizado no futebol local, e por ser uma das maiores vencedoras da Copa Oeste de Seleções, considerada a maior competição do futebol amador do interior, com 3 títulos conquistados nos anos de 1987, 2016 e 2018.

O atual presidente, Ivaldo Ferreira, ressalta a importância do apoio recebido com a chegada de novos equipamentos, e as possibilidades de desenvolvimento com o planejamento apresentado para o futebol amador do interior.

“A gente espera que o futebol esse ano, com a recuperação do estádio, possa voltar pra que a torcida vá para o campo, pra que os times se organizem novamente, que estão quatro anos parados. A nossa expectativa é fazer um bom campeonato e os finalistas vão receber esses troféus aqui”, finalizou o presidente.

