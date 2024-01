Aprimoramento agrícola impulsiona Agricultores Familiares em Óbidos

Em janeiro, dia 16, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB) realizou uma ação de acompanhamento técnico nas comunidades de "Ferrugem" e "Sapucaia", deixando o entusiasmo entre os agricultores familiares. A iniciativa visa aprimorar os sistemas de produção de alimentos agrícolas, proporcionando melhorias significativas nas técnicas adotadas pelos agricultores locais.

Um exemplo notável desse progresso é a experiência do agricultor Genival, cujo sistema produtivo diversificado inclui cultivos de maracujá, mamão, banana, feijão, maxixe, pimenta do cheiro e cebolinha. Com o apoio das orientações técnicas oferecidas pela SEMAB, Genival otimizou o espaço de sua área agrícola, distribuindo de maneira eficiente cada um dos cultivos, levando em consideração o ciclo de maturação, espaçamento, luz e umidade necessários.

Durante a ação, os técnicos da SEMAB demonstraram práticas adequadas de poda e adubação, visando promover uma alta produtividade, especialmente nos cultivos de maracujá e mamão. Para garantir a comercialização dos produtos a preços justos, os produtores foram esclarecidos sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), enfatizando a importância dessas iniciativas para o desenvolvimento sustentável da agricultura local.

O compromisso da Prefeitura em promover a melhoria e sustentabilidade das atividades produtivas rurais no município é evidente. Além de proporcionar um ambiente propício para o crescimento agrícola, essas ações têm o potencial de gerar empregos, impulsionar o desenvolvimento econômico, aumentar a renda e contribuir para uma melhor qualidade de vida dos agricultores e suas famílias.

Em meio a um cenário desafiador, a parceria entre os agricultores e a Semab destaca-se como um exemplo positivo de como investir nas práticas agrícolas pode resultar não apenas em benefícios individuais, mas também em progresso coletivo para a comunidade rurais de Óbidos. A expectativa é que iniciativas como essa continuem a fortalecer o setor agrícola local, promovendo um ciclo virtuoso de desenvolvimento e prosperidade.

