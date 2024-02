Semsa Intensifica ações de combate à Dengue em Óbidos

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes Aegypti no município, situado no oeste paraense. A iniciativa, coordenada pelo Setor de Endemias, teve início nesta terça-feira, 30, com agentes de endemias dedicados a vistoriar pontos estratégicos e alertar a população sobre a importância de eliminar potenciais criadouros.

Divididos em duas equipes, os agentes de endemias concentram seus esforços em áreas críticas de cada bairro. Além disso, estão realizando ações específicas em pontos como oficinas e o cemitério municipal, onde foram identificados muitos focos do mosquito transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya.

Larissa Paiva, coordenadora do Setor de Endemias/Semsa, ressaltou a necessidade de atenção especial a detalhes que podem passar despercebidos. "Mesmo locais com limpeza regular, como o cemitério municipal, apresentam desafios. Encontramos vasos sem areia, que acumulam água da chuva, proporcionando condições ideais para a proliferação do mosquito. É fundamental que a população esteja ciente desses detalhes para colaborar efetivamente no combate à Dengue", alertou.

A equipe de agentes de endemias também destaca a importância de eliminar recipientes que possam acumular água parada, como pneus velhos, garrafas e recipientes plásticos. Além disso, a população é orientada a manter os quintais limpos, evitando acúmulo de lixo e materiais que possam se tornar focos de reprodução do Aedes Aegypti.

A Semsa reforça que a participação ativa da comunidade é essencial para o sucesso das ações de combate à Dengue. Medidas simples, como a eliminação de criadouros, contribuem significativamente para a prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito.

A Prefeitura de Óbidos continuará monitorando a situação e realizando ações preventivas ao longo das próximas semanas. A colaboração da população é crucial para garantir um ambiente mais seguro e saudável para todos.

