Carnapauxis 2024: A montagem das estruturas de palco e camarotes avança na Praça da Cultura

Óbidos, 3 de fevereiro de 2024 - As ruas históricas de Óbidos estão pulsando com a expectativa do Carnapauxis 2024, A Festa do Mascarado Fobó. Com a data marcada para acontecer de 07 a 13 de fevereiro, a cidade está se preparando para receber uma das maiores manifestações culturais da região. As estruturas de palco e camarotes, vitais para o sucesso do evento, estão tomando forma na Praça da Cultura, local que abrigará as apresentações oficiais dos sete blocos: Vai ou Raxa, Mirim Unidos do Umarizal, Serra da Escama, Águia Negra, Xupa Osso, Unidos do Morro e bloco das Virgens.

Segundo o Secretário de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Queiroz, mais de 80% do trabalho de montagem das estruturas já foi concluído. "O Carnapauxis exige todo um cuidado, uma logística, um plano de ação, que vai muito além do que brincar o carnaval. Precisamos dar uma boa condição e uma boa atmosfera para o folião que vem aqui brincar o carnaval com conforto. São vários processos que culminam no sucesso de um evento como este", destacou o secretário.

A Praça da Cultura, no centro histórico de Óbidos, está recebendo os toques finais das montagens, com o palco instalado nas proximidades do Quartel e os camarotes, neste ano, apresentando um novo layout em formato de L, posicionados na esquina oposta do palco. As estruturas de camarotes, distribuídas em dois andares, contarão com serviços exclusivos de bar, alimentação e banheiros para os usuários, proporcionando uma experiência confortável aos foliões.

Praça da Cultura, onde acontece o Carnapauxis

Além das estruturas de palco e camarotes, nos próximos dias, está prevista a montagem do tradicional Portal de Entrada, uma das marcas registradas do Carnapauxis, ornamentação dos logradouros onde acontece o evento. Também serão instalados banheiros químicos, som, estrutura de led e toda a organização geral dos trabalhadores do evento será finalizada para garantir o sucesso e a segurança de todos os participantes.

Com a cidade se preparando para receber milhares de foliões, a ansiedade está crescendo, e a atmosfera festiva toma conta das ruas de Óbidos. O Carnapauxis 2024 promete ser uma celebração inesquecível, unindo tradição, cultura e muita alegria em uma das festas mais aguardadas da região.

Lembrando que neste domingo (4) acontece o encerramento do Pré Carnapauxis com o Bloco das Virgens e na segunda-feira, dia5 , o Bloco Pai da Pinga encerra suas apresentações

www.obidos.net.br