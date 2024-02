CMO e 22° Zona Eleitoral firmam parceria para o projeto "TRE Ribeirinho Oeste do Pará"

Nesta sexta-feira (2), a Câmara Municipal de Óbidos e o Cartório da 22° Zona Eleitoral formalizaram uma parceria crucial para a realização de duas expedições do projeto "TRE Ribeirinho Oeste do Pará". A iniciativa tem como objetivo levar serviços eleitorais essenciais diretamente às comunidades locais.

No dia 3 de março, a primeira parada será na comunidade Vila Vieira, situada na área de várzea, seguida por atendimentos no Distrito do Flexal, de 4 a 6 de março. Durante essas expedições, os cidadãos terão acesso a uma gama de serviços eleitorais, como emissão de Título de Eleitor, segunda via, cadastro biométrico e transferência do local de votação.

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), por meio do Cartório Eleitoral, assumirá a responsabilidade pela infraestrutura de informática necessária, materiais, e equipes capacitadas para supervisionar os trabalhos do atendimento itinerante. A Câmara Municipal, por sua vez, contribuirá com a logística de transporte, definirá os locais dos atendimentos e disponibilizará mesas e cadeiras.

A formalização da parceria ocorreu durante uma reunião entre o presidente do Poder Legislativo, Rylder Afonso (PSD), Lucas Vilanova, chefe do Cartório Eleitoral em Óbidos, e os coordenadores do projeto de atendimento itinerante, Roberto Costa e Márcio Mendonça. A colaboração entre as instituições visa assegurar um processo eficiente e acessível para a população local exercer sua cidadania plenamente.

Essa iniciativa conjunta reforça o comprometimento das entidades locais em promover a participação ativa dos cidadãos no processo democrático, facilitando o acesso aos serviços eleitorais essenciais. O projeto "TRE Ribeirinho Oeste do Pará" representa um passo significativo na busca pela inclusão e fortalecimento da democracia na região.

www.obidos.net.br - Com informações Comunicação/CMO