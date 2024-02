JURUTI: Resgatada durante incêndios florestais, preguiça real é devolvida à natureza

O Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) em Juruti, oeste do Pará, divulgou nas redes sociais, imagens da soltura de um exemplar macho de preguiça-real (Choloepus didactylus). O animal foi resgatado durante as atividades de combate aos incêndios florestais ocorridos no mês de novembro de 2023 e passou por tratamento junto à equipe técnica.

“A soltura de uma preguiça-real é um momento de alegria e esperança. É um sinal de que nosso trabalho está sendo efetivo e estamos conseguindo devolver animais saudáveis de volta à natureza e contribuindo com a conservação da biodiversidade local”, destaca a médica veterinária Rafaelle Santos.

A preguiça resgatada ainda pequena!

Outra visitante ilustre do CRAS que retornou para a natureza foi um exemplar de biru-listada, cobra marrom ou cobra-cipó (Mastigodryas boddaerti). É uma serpente diurna, não peçonhenta da família Colubridae, possui dentição áglifa e se alimenta de anfíbios, insetos e pequenos roedores. Os jovens possuem colorido manchado, mas quando adultos a cor se torna uniforme para o cinza ou marrom-avermelhado, com uma linha clara longitudinal em cada lado do corpo. Como não apresentava nenhum problema de saúde, foi solto na área de soltura licenciada.

O CRAS faz parte de um sistema de gestão e conservação da flora e fauna na área da mineração da Alcoa, empresa que atua na exploração de bauxita. O processo de reabilitação é realizado por profissionais especializados, que fornecem aos animais alimentação adequada, hidratação, cuidados médicos veterinários necessários para que os animais possam retornar à natureza e sobreviver de forma independente. Em três anos de atividades centenas de animais receberam atendimento.

Fonte: Comunicação/Alcoa