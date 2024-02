Bloco Pai da Pinga se despede do Carnapauxis 2024 com muita alegria

O Carnaval de Óbidos se despede de forma alegre e descontraída com o encerramento do Bloco Pai da Pinga no Carnapauxis 2024. Desde janeiro, o bloco conquistou os foliões com um carnaval vibrante, participativo e cheio de personagens que deixaram sua marca pelas ruas da cidade.

O Bloco escolheu as segundas para divertir os obidenses e neta segunda-feira, dia 05, arrastou uma multidão de entusiastas pelas ruas históricas de Óbidos. Seu símbolo maior, um Boi que remete aos tradicionais Bois da época junina, como "Pintadinho" e "Pai do Campo", resgata tradições antigas que há muitos anos encantavam as ruas da cidade.

A despedida do Bloco Pai da Pinga foi marcada por festa no Bar do Cachorrão, localizado no Bairro de Santa Terezinha. O evento foi regado a muita "birita" e um delicioso caldo preparado especialmente para a "Matança do Boi", simbolizando o encerramento do bloco e mantendo viva a tradição.

Durante todo o percurso, o Bloco Pai da Pinga encantou os foliões com músicos em um carro acompanhados por diversos instrumentos musicais de sopro, tocando as antigas marchas de carnaval, marca registrada do Bloco.

Video na Subida do Mercado.

A "batalha" da Maisena, um dos destaques do bloco, trouxe de volta à folia muitos moradores de Óbidos e visitantes que há anos não participavam do autêntico carnaval de rua. O reconhecimento veio em forma de homenagens com fogos de artifício em vários locais por onde o bloco passava.

Com a coordenação de Arthur & Cia, o Bloco Pai da Pinga encerra mais um ano de participação no Pré Carnapauxis com grande sucesso. O último arrastão contou com a presença de milhares de brincantes, embalados pelo carnaval animado comandado por Rosildo e seus parceiros da Banda do Pai da Pinga.

Com essa despedida cheia de alegria e tradição, o Carnapauxis 2024 inicia oficialmente nesta quarta-feira, dia 07, com o Bloco Vai ou Raxa, e promete sete dias de muita diversão em Óbidos, a cidade da folia, encerrando as festividades no dia 13 com o tradicional Bloco das Virgens. Que venha o Carnaval!

