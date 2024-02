Programa de Estágio Alcoa 2024 oferece 90 oportunidades em diferentes regiões do Brasil

A edição 2024 do Programa de Estágio da Alcoa já está com inscrições abertas. A empresa – referência na produção de alumínio no país – disponibiliza 90 vagas para as unidades de Juruti (PA), Poços de Caldas (MG) e São Luís (MA), além do escritório em São Paulo (SP). A companhia também incentiva a participação intencional de mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+, com deficiência, refugiadas e povos originários e indígenas no processo seletivo, como já é a realidade em todos os seus programas de recrutamento.

Para participar é preciso ser estudante dos cursos de Engenharias, Administração, Ciências da Computação, Comunicação Social, Finanças ou Psicologia, com previsão de formatura entre dezembro de 2025 e junho de 2027. A disponibilidade exigida é de 6 horas por dia, com início previsto para 15 de abril.

Segundo André Rolim, Diretor de Relações Humanas da Alcoa, o programa é uma excelente porta de entrada para quem planeja se desenvolver em uma empresa consistente e que tem como propósito “transformar potencial em progresso verdadeiro”.

“Na Alcoa importam os resultados que alcançamos e como fazemos isso. Estamos reinventando a indústria do alumínio para um futuro mais sustentável, por meio de produtos com menor emissão de carbono, proteção da biodiversidade, respeito às pessoas e desenvolvimento das comunidades onde operamos. Por isso buscamos talentos com histórias de vida e pontos de vista diferentes, além de criatividade, curiosidade e muita vontade de aprender e crescer”.

Diversidade e inclusão como aliadas – A Alcoa investe no desenvolvimento social e econômico das comunidades do entorno das suas operações, assim como também constrói ambientes de trabalho seguros e plurais, onde é possível estabelecer relações de confiança e ousar sem medo de errar. Não à toa, a companhia conta com certificações importantes que comprovam a sua excelência em boas práticas de gestão de pessoas, como Great Place to Work (GPTW), Top Employer Brasil, melhores empresas para profissionais LGBTQIAP+ pela Human Rights Campaign, além de ser destaque no setor de Mineração pela pesquisa de Diversidade Ethos.

Vale reforçar ainda que, para participar da seleção, que será realizada pela Companhia de Estágios, não há restrição de idade e nem exigência de conhecimento de outros idiomas. Tornar o processo democrático e acessível é uma das estratégias da empresa para contratar talentos garantindo diversidade regional. Para apoiar e complementar a formação, a Alcoa oferecerá cursos de inglês, mentoria com profissionais especializados, treinamentos, webinares e workshops para o aprimoramento de soft skills, habilidades interpessoais consideradas essenciais para o sucesso na carreira.

“Um dos nossos diferenciais é que o grupo de estagiários participa do dia a dia das rotinas operacionais e administrativas, atuando de forma estratégica no negócio para alavancar o desenvolvimento de seus conhecimentos e habilidades. Formamos e desenvolvemos esses talentos para que se destaquem em suas carreiras e tenham um futuro promissor na empresa, sendo protagonistas e tomando decisões com autonomia”, explica Isabela Farias, gerente da área de Early Talents.

Inscrições e benefícios – Para participar da seleção é preciso se inscrever pelo site da Companhia de Estágios até 9 de fevereiro. No caso de pessoas estrangeiras e refugiadas, visto para trabalhar no Brasil será exigido.

Os benefícios oferecidos são bolsa auxílio (o valor depende da localidade), seguro de vida, plano de saúde, fretado ou vale-transporte, refeitório ou vale-refeição e apoio psicológico, financeiro e jurídico. As atividades poderão ser presenciais, híbridas ou home office, de acordo com as áreas.

Sobre a Alcoa Brasil

Líder mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com mais de 17 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “Agir com integridade”, “Trabalhar com excelência”, “Cuidar das pessoas” e “Liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

FONTE: Comunicação/Alcoa