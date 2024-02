Alunos do CIABA visitam instalações da MRN e estreitam parceria com a empresa

Imersão em logística de transporte de bauxita contribui para o desenvolvimento da segurança da navegação.

A Mineração Rio do Norte (MRN) recebeu, na última semana, a visita de praticantes a oficiais de náutica e máquinas do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA), instituição de ensino da Marinha do Brasil. A iniciativa, fruto da parceria entre as duas instituições, proporcionou aos futuros oficiais uma imersão nas operações da empresa, oportunizando conhecimentos sobre a logística de transporte de bauxita na Amazônia.

A programação da visita foi cuidadosamente elaborada para oferecer aos participantes uma visão abrangente do fluxo sustentável das operações da MRN. Os praticantes Pedro Yan Félix e Clara Gimba foram selecionados para conhecer a mina de bauxita, acompanhando de perto o processo de extração do minério, beneficiamento, ferrovia e sua operação logística, além do porto da empresa, aprendendo mais sobre os processos de embarque e descarga de bauxita, incluindo as tecnologias utilizadas para garantir a segurança e a eficiência da operação.

Experiência enriquecedora

Para os praticantes, a visita foi uma oportunidade única de aprendizado e contato com a realidade da indústria mineral. "O que eu achei mais importante aqui foi a grandiosidade dos projetos. A área de mineração é gigantesca, assim como a área de beneficiamento e lavagem de bauxita. Eu gostei de ver como o distrito funciona também, todos têm muito cuidado com o meio ambiente e procuram sempre reflorestar, além de ter atenção com a fauna e a flora da região”, comentou Pedro Félix, que é praticante de náutica, formado pelo CIABA.

Já a praticante oficial de máquina, Clara Gimba, destacou os cuidados com a segurança nos processos da empresa. “Para mim, essa visita foi sensacional. A MRN realmente se preocupa com a segurança, não só do empregado, mas com o meio ambiente. Para a minha formação, a visita também foi ótima porque, às vezes, a gente entra no navio e não faz a menor ideia de onde vem tudo aquilo que a gente está transportando. Chegar aqui e ver tanta gente envolvida no processo é sensacional. Não fazia a menor ideia que era tanta gente envolvida e isso faz toda a diferença”, afirmou.

Parceria estratégica

A visita dos praticantes do CIABA reforça a parceria entre a MRN e a Marinha do Brasil. Uma colaboração que envolve diversas áreas, como a formação de profissionais e a segurança da navegação.

“Tivemos o prazer de receber os alunos do CIABA nessa visita à MRN. Eles têm conhecimento do produto que é embarcado em um navio e observam que tudo ocorre dentro dos padrões. A empresa possui essa parceria com o CIABA há muito tempo para ajudá-los a entender o processo da empresa, assim como o processo de embarque. Sempre buscamos apoiar o serviço da Marinha no que tange à segurança da navegação”, detalhou o gerente técnico de embarque de navios da MRN, José Américo.

Fonte: Comunicação/MRN