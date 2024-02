UFOPA promoveu roda de Conversa sobre literatura obidense

No último dia 09 de fevereiro, o campus da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) foi palco de um encontro enriquecedor para os amantes da literatura local. Como parte do projeto "Quarta da Arte, Cultura e Educação", a ação extensionista promoveu uma Roda de Conversa intitulada: "Conversa com o autor: falando sobre literatura obidense".

Mediada pelo servidor Rômulo Viana, a Roda de Conversa reuniu renomados escritores locais, incluindo Romualdo de Andrade, Déllio Reis Matos De Aquino e Lúcia Helena Alfaia. Durante o evento, os participantes mergulharam em uma prosa literária, explorando aspectos da produção de cada autor, compartilhando curiosidades e discutindo sobre formação literária.

Um dos momentos marcantes da conversa foi a declamação de poesias do livro "Puxirum da Terra", de Déllio Reis, pelos próprios participantes. Essa interação entre os autores e o público presente enriqueceu ainda mais a experiência, proporcionando uma imersão genuína na riqueza cultural e literária de Óbidos.

O projeto "Quarta da Arte, Cultura e Educação" da UFOPA tem como objetivo principal promover o debate cultural, artístico e educativo, buscando a integração extensionista entre a universidade e a comunidade externa. A iniciativa visa fortalecer a formação universitária e social do indivíduo, além de valorizar e difundir a produção cultural local.

Com uma plateia engajada e participativa, a Roda de Conversa sobre literatura obidense se destacou como um evento de sucesso, evidenciando o potencial da universidade como espaço de promoção e disseminação da cultura e da arte na região. Este encontro é apenas um exemplo do compromisso da UFOPA em fortalecer os laços entre academia e comunidade, enriquecendo o cenário cultural da cidade de Óbidos.

