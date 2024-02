ATER impulsiona unidades produtivas de várzea em Óbidos

Na última terça-feira, dia 20 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Abastecimento (SEMAB) desempenhou um papel fundamental nas unidades produtivas de agricultores familiares na região de várzea do município de Óbidos. Especificamente na comunidade Trindade, do PAE Costa Fronteira, o serviço de assistência técnica e extensão rural (ATER) foi realizado com sucesso.

Dentre as unidades produtivas assistidas, destacam-se aquelas que têm como componente principal o cacau nativo, além de uma unidade com bananeiros em produção e outra recentemente instalada com estufa para a produção de hortas combinada com galinhas caipiras para a produção de ovos e carne.

A equipe técnica da SEMAB ofereceu orientações valiosas para o manejo produtivo adequado, com foco especial no uso do solo, sanidade e medidas de controle preventivo alternativo de pragas e doenças. Tais técnicas não apenas contribuem para a qualidade dos produtos, mas também para a preservação da saúde e do meio ambiente.

O interesse dos agricultores foi evidente, resultando no agendamento de uma próxima ação coletiva de ATER na comunidade, com o objetivo de capacitar a elaboração do defensivo "calda sulfocálcica".

Nas unidades produtivas com cacau nativo, após uma minuciosa vistoria de sanidade e produção do plantio, a equipe técnica destacou a importância de futuras ações voltadas para o aprimoramento do beneficiamento artesanal da polpa e sementes de cacau. Esse aprimoramento visa garantir a qualidade e a apresentação diferenciada dos produtos, como vinho, mel, capilé, geleia, pão de chocolate, entre outros, nos mercados locais, regionais e estaduais.

Embora a produção atual de cacau seja ínfima em relação ao que já representou na história econômica do município, as pequenas áreas estabelecidas no modelo de agrofloresta têm se mostrado promissoras. Esse sistema agrícola permite aos agricultores garantir a produção anual na várzea, mantendo assim a tradição do cacau em Óbidos de forma sustentável.

O destaque dado pelo governador Elder Barbalho à geleia de cacau como uma iguaria diferenciada do município evidencia a importância e o potencial dessas iniciativas para a economia local e regional.

