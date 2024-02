Óbidos se mobiliza para a campanha de vacinação contra a gripe que encerra no dia 29

Ponto extra de vacinação vai funcionar na Feira do Produtor Rural no dia 28/02. Meta de cobertura vacinal no município ainda não foi alcançada.

A vacinação contra a Influenza na região Norte começou no dia 13 de novembro de 2023 com a finalidade de proteger a população amazônica antes do período chuvoso, no entanto, até o momento, a meta de cobertura vacinal não foi alcançada.

No município de Óbidos, oeste paraense, se mobiliza para atingir a meta de vacinação (90%), pois atualmente, apenas 42% do público alvo foi imunizado. A campanha vai encerrar na próxima quinta-feira (29), e a partir do dia 1º de março, não haverá mais doses disponíveis para a vacinação. A informação é da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Imunização.

Ponto extra

Visando alcançar mais pessoas e aumentar a cobertura vacinal no município, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai disponibilizar um ponto extra de vacinação na Feira do Produtor Rural na quarta-feira (28), no horário de 8h às 12h.

O objetivo da vacinação é reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, principalmente nos grupos prioritários, mas agora está aberta para a população em geral.

Público-alvo

A meta é vacinar, pelo menos, 90% dos grupos prioritários: Crianças de 6 meses a menores de 6 anos; gestantes e puérperas; pessoas com doenças crônicas; povos indígenas; idosos com 60 anos ou mais de idade; pessoas em situação de rua; trabalhadores da saúde; professores dos ensinos básico e superior; profissionais das forças de segurança e salvamento; profissionais das Forças Armadas. A vacina também está disponível para toda a população nas Unidades Básicas de Saúde, diariamente.

A vacinação é a melhor estratégia de prevenção contra a Influenza porque possui capacidade de promover imunidade durante o período de maior circulação dos vírus.

Vacina

Produzida pelo Instituto Butantan, a vacina ofertada pelo SUS protege contra três vírus respiratórios: Influenza A (H1N1), Influenza A (H3N2) e Influenza B, e contribui efetivamente para reduzir o adoecimento, complicações e a mortalidade causada por esses três vírus respiratórios.

A vacina também ajuda a proteger aqueles que são mais vulneráveis às doenças graves associadas à gripe, como a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), e a descompensação de quadros de doenças pré-existentes, que podem levar à morte.

Nessa reta final da campanha, procure um ponto de vacinação mais próximo de sua casa e vacine-se.

Fnte: Comunicação/PMO