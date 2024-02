Instituições e organizações de Juruti podem se inscrever para receber ações de voluntariado do Instituto Alcoa

As inscrições nas Ações de Voluntariado do Instituto Alcoa no ano de 2024 estão abertas. As organizações que desejam participar em Juruti, no oeste do Pará, poderão solicitar via formulário eletrônico até o dia 29 de fevereiro de 2024. O resultado da seleção e a lista dos contemplados serão divulgados na primeira quinzena de março.

Conhecidas como Actions, as atividades voluntárias, envolvendo colaboradores da Alcoa, em prol das comunidades locais, ocorrem ao longo do ano. Além do trabalho voluntário, com 4 horas de duração, e com a documentação aprovada, a instituição beneficiada receberá a doação de R$ 15 mil, com recursos provenientes do Instituto Alcoa. Em 2023, foram atendidas as seguintes comunidades: Café Torrado, Surval, São Paulo/Jabuti, Uxituba, Santa Terezinha, Castanhal, Vila Muirapinima (Boa Esperança) e São Pedro.

Voluntários da Alcoa Juruti em ação com a Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Raimundo Coelho

Podem participar do edital, organizações sem fins lucrativos que prestam serviço à comunidade, que sejam localizadas e que beneficiem moradores do município de Juruti.

Após a seleção realizada pela Alcoa Juruti, todas as organizações passarão por verificação prévia de documentos para confirmação da ação e da doação.

As atividades poderão ser remotas, presenciais ou híbridas, sempre preservando a saúde de nossos voluntários e da comunidade. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Coordenação de Relações Comunitárias: Barbara Almeida: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou (93) 98112-0323.

FONTE: Comunicação/Alcoa