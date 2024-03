Hospital Dom Floriano, com o apoio da ONG Zoé, recebe a Campanha "Março Azul" contra o câncer colorretal.

Desde da última Expedição do Barco Hospital Papa Francisco, em parceria com a Ong Zoé, deu-se a iniciativa no dia 03 de novembro de 2023, para a realização da Campanha "Março Azul" no Hospital Dom Floriano. Em reunião com a direção do Hospital, com os Frades Franciscanos na Providência de Deus, aconteceram ainda outras reuniões, on-line e presenciais, para dá início a mobilização para acontecer essa grande Campanha, que por decisão foi escolhido o Hospital Dom Floriano o melhor local, desde então começou a movimentação para fazer as adaptações necessárias. Foram adquiridos insumos, equipamentos, medicamentos hospitalares, foi dado a continuidade nos atendimentos para melhor atender a população.

A 1ª fase, iniciou no final de dezembro/2023 e janeiro/2024, com o cadastramento do público alvo com a faixa etária de 50 a 70 anos, através da busca ativa realizada do pelos Agentes Comunitários de Saúde. E entrega dos kits para realização do exame de sangue oculto nas fezes, onde foram cadastradas 3.796 pessoas.

A 2ª fase, foi realização do teste de sangue oculto nas fezes e triagem dos pacientes com resultados positivos para a realização da Colonoscopia, realizados 3.796 testes. Os resultados confirmados foram 457, destes no Meio Urbano: 193 positivos e do Meio Rural: 264 positivos sendo, Zona da Várzea: 44 e da Terra firme, 220.

A 3ª fase, está acontecendo esta semana, com a realização da Colonoscopia, que iniciou no dia 10 e se estenderá até o dia 16 de março, onde serão atendidos em média 80 pacientes por dia, totalizando 457 pacientes. Local de realização da Colonoscopia está sendo no Hospital Dom Floriano na Providência de Deus.

A Equipe da Campanha Março Azul é composta por 45 profissionais, destes 30 médicos de todo país. São mais 200 profissionais envolvido direta e indiretamente na realização da Campanha Março Azul, com o apoio do Barco Hospital Papa Francisco na Providência de Deus, onde foram realizados 60 exames de Endoscopia Digestiva Alta (pacientes triados do TFD).

Com a realização da Sociedade Brasileira de Endoscopia, Sociedade Brasileira de Colonoscopia, Federação Brasileira de Colonoscopia, Sociedade Brasileira de Anestesiologia, Ong Zoé, Laboratório LACOB, LABTEST, Órgãos Públicos e Hospital Dom Floriano na Providência de Deus.

