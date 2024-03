IFPA - Campus Óbidos promove Audiência Pública para discutir criação de novos cursos

A AUDIÊNCIA PÚBLICA está marcada para o dia 21 de março de 2024, às 09:00h, no Auditório do campus.

O Instituto Federal do Pará (IFPA) - Campus Óbidos está avançando em seu planejamento para os próximos cinco anos, e uma etapa crucial é a definição dos novos cursos a serem oferecidos. Após um amplo processo de consulta à comunidade, chegou o momento de compartilhar os resultados e discutir os próximos passos.

Durante o período de 23 de outubro a 10 de novembro de 2023, uma pesquisa online foi conduzida, permitindo que membros da comunidade expressassem suas preferências quanto aos cursos que gostariam de ver oferecidos pelo IFPA - Campus Óbidos.

Com base nos resultados dessa pesquisa, o corpo docente do campus se reuniu nos dias 5, 6, 7 e 14 de março de 2024 para avaliar a viabilidade das ofertas propostas, levando em consideração a infraestrutura e logística disponíveis.

Após extensas discussões, foi elaborada uma proposição que reflete os interesses e as possibilidades da comunidade local e das regiões circunvizinhas. Essa proposição será compartilhada durante uma AUDIÊNCIA PÚBLICA, marcada para o dia 21 de março de 2024, às 09:00h, no Auditório do campus.

A participação de todos os interessados é fundamental para enriquecer o debate e garantir que as decisões tomadas atendam às necessidades da comunidade acadêmica e da região como um todo.

Para aqueles que não puderem comparecer presencialmente, a audiência será transmitida online através do LINK disponível na biografia do perfil do IFPA - Campus Óbidos.

