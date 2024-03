O Grupo Getsêmani emociona com a encenação da Paixão de Cristo em Óbidos

O Grupo de Teatro Getsêmani se presenteou a comunidade obidense com a tradicional encenação da Paixão de Cristo. Em sua 31ª edição, o espetáculo reuniu cerca de 60 atores e emocionou o público que acompanhou as diversas etapas da Via Sacra.

O Grupo encenou a Paixão de Cristo em dois atos. Um foi encenado na quinta-feira, dia 28, e o segundo do espetáculo aconteceu nesta sexta-feira santa, dia 29, iniciando no Forte Pauxis, com a condenação de Jesus. Em seguida, percorreu as ruas da cidade, encenando as várias estações até chegar à Praça da Cultura Haroldo Tavares, onde ocorreu a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo.

Com direção geral de Geandre Reis e coordenação de Lourdes Bentes e Vander N. Andrade, a encenação contou também com o apoio de cerca de 15 pessoas, além dos talentosos atores que deram vida aos personagens bíblicos. A dedicação e o profissionalismo do grupo foram essenciais para o sucesso da peça, que emocionou e comoveu o público presente.

A encenação da Paixão de Cristo em Óbidos transcende a religiosidade e se consolida como um dos eventos culturais mais importantes da cidade. A participação de jovens de vários bairros demonstra que a tradição está sendo passada de geração em geração, garantindo a perpetuação dessa importante manifestação cultural e religiosa.

O espetáculo promovido pelo Grupo Getsêmani é um exemplo de como a arte pode ser utilizada para transmitir valores religiosos e humanos, além de fortalecer a identidade cultural de Óbidos. A cada ano, a encenação da Paixão de Cristo emociona e inspira a comunidade, reforçando a importância da fé e da esperança na vida das pessoas.

