Páscoa do Senhor é celebrada na Catedral de Sant'Ana, em Óbidos

"É domingo de páscoa! Vida nova brotou, o céu se abre novamente, a pedra que impedia tudo é deixada de lado. Escutem todos, gritos de alegria são ouvidos, 'Aleluia, Aleluia'. Aquele que todos achavam que tinha morrido, Ressuscitou."

Neste domingo, (31), aconteceu na Catedral de Sant'Ana, a Páscoa do Senhor, a Celebração foi presidida pelo Bispo Diocesano, Dom Bernardo Johannes, e reuniu inúmeros fiéis, para esse grande momento para todo nós. Celebramos neste domingo, a Ressurreição do Senhor, o triunfo da vida sobre a morte e o pecado. Este é o dia da esperança universal, o dia em que em torno ao ressuscitado, se unem e se associam todos os sofrimentos humanos, as desilusões, as humilhações, as cruzes, a dignidade humana violada, a vida humana respeitada.

A Celebração se tornou mais especial, pois foi celebrada junto com as crianças, onde abrilhantaram ainda mais esse dia tão importante.

Desejamos a todos uma feliz Páscoa!

Fonte: Diocese de Óbidos