Entidades entregam Título Definitivo do Território Quilombola Peafu em Monte Alegre

No último dia 6 de abril, a Comunidade Quilombola Peafu, localizada no Município de Monte Alegre, Estado do Pará, celebrou um marco histórico com a entrega pública do Título Definitivo do seu território. O evento comunitário contou com a presença de representantes de diversas entidades e associações quilombolas.

O Coordenador Regional da Malungu - Baixo Amazonas e Coordenador Administrativo da Associação Remanescente de Quilombos do Município de Óbidos (ARQMOB), Douglas Sena, liderou a cerimônia, acompanhado por membros da Coordenação da ARQMOB - Redinaldo Alves, Marcelo Sena e Cleone Matos. Também presentes estavam a Vice-Presidente da Associação Remanescente de Quilombos da Comunidade ARAPUCU (ARQUICA), Catarina Franco, entre outros representantes.

Entrega do Título Definitivo do Território Quilombola Peafu

O momento foi especialmente significativo para a comunidade Peafu, como destacou Douglas Sena: "O momento é importante de se fazer, haja vista, somente 3 pessoas da comunidade estiveram presentes no evento promovido em novembro de 2023, onde o Governador do Estado entregou o Título do referido Território. A comunidade, através de sua Associação, requereu que fosse feito um momento de entrega na comunidade, e por isso realizamos o evento."

José Luiz, Presidente da ARQPEAFU, ressaltou a importância do evento e agradeceu a todos os envolvidos no processo, especialmente à Malungu, pelo acompanhamento e suporte essenciais.

A iniciativa também contou com a presença de órgãos e instituições públicas do Município de Monte Alegre, demonstrando o compromisso em fortalecer parcerias e garantir políticas públicas fundamentais para as comunidades quilombolas.

A ação foi apoiada pela Malungu Pará e teve o imprescindível apoio da Pro-Índio São Paulo, que desempenha um importante papel na articulação com as comunidades quilombolas da região do Baixo Amazonas.

Esse marco representa não apenas a entrega de um documento legal, mas o reconhecimento e fortalecimento da identidade e dos direitos da comunidade quilombola Peafu, promovendo avanços concretos na luta por justiça e equidade.

www.obidos.net.br - Com informações e fotos cedidos por Douglas Sena