ÓBIDOS: Semcult promove oitiva para elaboração do Plano Local da Lei Aldir Blanc 2

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Óbidos realizou nesta quarta-feira, dia 10, uma importante oitiva no auditório da Casa da Cultura, para discutir a construção do plano local da Lei Aldir Blanc 2. O evento contou com a participação expressiva de representantes dos mais diversos segmentos culturais do Município.

A terceira oitiva foi coordenado pelo Secretário de Cultura de Óbidos, Luiz Carlos, e teve como principal objetivo colher sugestões e demandas dos agentes culturais locais para a implementação eficaz da Lei Nº 14.399/2022, conhecida como Lei Aldir Blanc, que visa fomentar e apoiar a cultura em nível nacional.

Durante a oitiva, os presentes tiveram a oportunidade de contribuir com propostas para a elaboração dos editais de chamamento público coletivo e de projetos individuais, os quais serão fundamentais para a distribuição dos recursos disponibilizados pela legislação em questão.

De acordo com informações da Semcult, a previsão é que os editais de fomento à cultura sejam lançados ainda neste mês de abril. Os projetos apresentados serão analisados ao longo do mês de maio, e posteriormente serão divulgados os contemplados com os recursos da Lei Aldir Blanc 2.

A consulta à sociedade civil e a participação ativa dos fazedores de cultura são pilares fundamentais para garantir a transparência e o adequado direcionamento dos investimentos destinados ao setor artístico e cultural de Óbidos.

A Semcult reiterou seu compromisso em promover a valorização e o desenvolvimento da cultura local, buscando sempre fortalecer os laços entre os agentes culturais e a administração pública municipal.

Para mais informações e atualizações sobre os próximos passos do processo, os interessados podem acompanhar os comunicados oficiais divulgados pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Óbidos.

Galeria de Fotos....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/6882-obidos-semcult-promove-oitiva-para-elaboracao-do-plano-local-da-lei-aldir-blanc-2#sigProId77099b4dab View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br