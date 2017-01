Secretário de Cultura fala sobre a realização do Carnapauxis 2017

O Secretário de Cultura de Óbidos, Luiz Carlos, concedeu na quinta-feira, dia 5, uma entrevista coletiva, o qual garantiu a realização do Carnapauxis, entre outros assuntos relacionados ao evento.

Perguntado sobre a realização do Carnapauxis 2017, Luiz Carlos falou: “Quero tranquilizar toda população obidense e de toda região, que nós estamos garantindo a realização do Carnaval (Carnapauxis). O Carnaval jamais deixaria de ser realizado em nossa cidade. Nós temos que ter a consciência neste momento, é de que, ajustes serão necessários. O que nós não podemos é abraçar um carnaval igual a esse, que tem um gasto astronômico, com irresponsabilidades. Nós temos que ter responsabilidade com os gastos públicos, saber gerir, de forma que possamos realizar um carnaval a altura de que o povo merece e com baixo custo”

O Secretário informou que a programação do Carnapauxis 2017 será divulgado no dia 10 de janeiro, quando estarão divulgando para toda a comunidade obidense, através da imprensa, as datas específicas da programação. Segundo ele, antes da divulgação da programação, estão realizando reunião com os blocos carnavalescos, onde definirão a programação completa. “Toda mudança que venha ocorrer na programação do Carnapauxis 2017 será um consenso geral de todas as coordenações dos blocos”, informou Luiz Carlos.

Durante a coletiva, Luiz Carlos apresentou os gastos do Carnapauxis 2016: Estrutura de som, palco, iluminação e camarotes: R$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais); Bandas e Trios Elétricos: R$ 189.000,00 (Cento e oitenta e nove mil reais); Ornamentação: R$ 46.500,00 (Quarenta e seis mil e quinhentos reais), Pré-Carnaval: R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais) e gastos com repasse aos Blocos Carnavalescos: R$ 14.000,00 (quatorze mil reais); o que totalizou R$ 749.500,00 ( Setecentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais).

Foi informado também, que ainda não foi feito todo o pagamento do carnaval de 2016 e que recentemente foi empenhado um valor de R$ 52.500,00, e que tem uma dívida a pagar de R$ 136.812,00.

“Antes que a gente comece a adentrar na realização do Carnaval de 2017, nós precisamos deixar a população esclarecida com relação a esses valores, pois pretende-se que realize um carnaval belíssimo, mas nós não podemos esquecer que nós temos dividas do ano passado”, informou Luiz Carlos.

Durante sua fala, Luiz Carlos enfatizou o compromisso do governo atual realizar o Carnaval minimizando os gastos, haja vista que há outros compromissos importantes, como o pagamento do servidor público, melhoramento das vias públicas, entre outras prioridades.

Com relação ao Pré-Carnaval, Carlos informou que também será divulgado no dia 10 de janeiro, portanto não haverá carnaval no domingo, dia 8, há não ser que haja um acordo com os blocos, mais isso ainda será definido.

www.chupaosso.com.br

Fotos Odirlei Santos

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.