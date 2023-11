Descubra a beleza do Lago do Curumu em meio à severa seca de 2023

Em meio à severa seca que assola a região amazônica em 2023, a Vila União do Curumu, localizada nas proximidades da cidade de Óbidos, destaca-se como um oásis de beleza e resiliência. A seca trouxe desafios, secando igarapés e lagos, mas o Lago do Curumu continua a encantar, demonstrando que sua beleza é incomensurável, independente das condições climáticas.

Localizada na zona rural, a Vila União do Curumu é de fácil acesso, proporcionando aos visitantes a oportunidade de explorar suas maravilhas. Com cerca de uma hora de viagem por via fluvial, este ano prejudicado por conta da seca, ou 30 minutos por estrada não pavimentada (aproximadamente 30 Km), a região promete uma experiência única.

Atrativos em Todas as Estações: O Curumu oferece uma variedade de atrativos, tanto na vazante quanto na cheia. Durante a vazante, as praias se revelam, transformando-se no palco do anual Festival do Tucunaré. A Cachoeira do Pancada (ou Curumu) e a imponente Serra do Curumu, com aproximadamente 120 metros de altura, são pontos que impressionam os visitantes em todas as condições climáticas.

Impacto da Seca: O ano de 2023 trouxe consigo a severa seca, impactando em toda região amazônica, consequentemente o município de Óbidos. Muitos igarapés e lagos secaram, causando transtornos à população e dificultando o acesso a algumas paragens consideradas atrativos turísticos. O Curumu não escapou dessas mudanças, mas, mesmo assim, mantém sua beleza e charme, desafiando as adversidades climáticas.

Lago do Curumu na vazante.

O registro das imagens revela a beleza do Curumu mesmo durante a severa seca de 2023. A paisagem, embora afetada pelas condições climáticas adversas, continua a ser um espetáculo de encanto e aconchego. É um testemunho da resiliência da natureza e da capacidade do Lago do Curumu de manter sua magia, independentemente dos desafios impostos pela seca.

A cada visita ao Curumu deixa memórias duradouras, seja pela beleza exuberante na cheia ou pela surpreendente resiliência na seca. Para aqueles que exploram a região, as primeiras impressões e as recordações são guardadas para sempre, criando uma ligação especial com esse pedaço de paraíso em Óbidos.

Lago do Curumu

Em 2023, o Lago do Curumu enfrentou a severidade da seca, mas emergiu como um símbolo de beleza intocável. A Vila União do Curumu continua a ser um convite para os amantes da natureza e turistas em busca de experiências autênticas. Independentemente das condições climáticas, o Curumu permanece como um destino que encanta e deixa uma marca indelével na memória de todos que o visitam.

Galeria de Fotos...



www.obidos.net.br – Por João Canto - Fotos Filhos do Curumu