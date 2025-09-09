Paraense Esporte Clube: mais de 70 anos levando alegria aos seus torcedores

Por João Canto.

O Paraense Esporte Clube é uma das equipes mais tradicionais e queridas da cidade de Óbidos, localizada na região oeste do Pará. Sua história remonta à década de 1950, quando o futebol obidense começou a ganhar destaque.

O clube foi fundado em 4 de setembro de 1954 por um grupo de entusiastas do esporte. Entre os desportistas do Paraense, destacou-se o Sr. Renato Martins, incentivador e dirigente do Paraense Futebol Clube. Renato também foi atleta do time por muitos anos, mantendo uma forte ligação com a equipe. Sob sua liderança, o Paraense tornou-se uma das principais forças da região e conquistou o coração dos torcedores locais.

Paraense Campeão Obidense 2025

O Paraense Esporte Clube adotou as cores vermelha e branca como distintivas, que se transformaram em símbolos da sua identidade ao longo das décadas. O time se destacou em vários campeonatos obidenses, disputando contra equipes tradicionais como Mariano, Santos, Vila Nova, JAC, Juventus, Tiradentes, FAST, Campinense, Internacional, Cruzeiro, São Francisco, Vasco, entre outras.

Um dos momentos mais marcantes na história do clube ocorreu em 1990, no Campeonato Obidense de Futebol, último disputado no Estádio General Rego Barros antes da inauguração do Estádio Ari Ferreira, em 15 de novembro de 1992, no bairro Cidade Nova. Na final, o Paraense enfrentou o Santos Futebol Clube e venceu, conquistando mais um título para sua coleção.

O clube contou com jogadores icônicos, como Caxinga, Valdir, Pincha, Ronaldinho, Bim-Bim, entre outros, que se destacaram tanto pela estatura quanto pela habilidade com a bola. Esses craques contribuíram para diversas conquistas, incluindo os títulos de 1963, 1975, 1980, 1981, 1987, 1988, 1990, 1993, 2004 e, após 25 anos, o de Campeão Obidense 2025 (Títulos que conseguimos informações). Esse último, sob a presidência do jovem Adailson Pinto, marcou a volta dos torcedores ao estádio, reacendendo a paixão adormecida por muitos anos.

Adailson Pinto, Presidente do Paraense, ao fundo a torcida.

Além do desempenho esportivo, o Paraense Esporte Clube têm grande influência na comunidade obidense. Na década de 1980, o saudoso Felinto Bentes Marinho, o Dr. Fé, exerceu a função de presidente e técnico. Carismático e dedicado, ele foi um dos maiores incentivadores do esporte na cidade e na região oeste do Pará. Sua liderança contribuiu para o fortalecimento do clube e deixou um legado eterno ao futebol obidense.

Paraense, Campeão Obidense 2004

Até hoje, o Paraense Esporte Clube é lembrado como uma das grandes equipes da história do futebol de Óbidos. Sua trajetória, marcada por vitórias, títulos e momentos emocionantes, continua a inspirar novas gerações e a unir os torcedores em torno do amor pelo clube e pelo esporte. Em 2025, o Paraense completa 71 anos de fundação, uma data simbólica para celebrar sua rica história e suas conquistas, como o recente título de campeão obidense.

As fotos apresentadas nesta matéria foram postadas no grupo do Paraense Esporte Clube, que mantém viva a memória de uma geração de craques que marcaram o futebol de Óbidos.

Foto (1)....

Descrição:

Técnico: Renato Martins.

Em pé: Ronaldinho, Bozo, Gró, Bim-bim, Zé Mário, Renato Júnior e Antônio.

Agachados: Nilton, Darven. Gico, Pombí e Darlan.

Nesta outra foto, o time do Paraense Esporte Cube foi Campeão em 1993, primeiro campeonato do Estádio Ari Ferreira, Arizão.

Foto (2)...

Em pé: Bozó, Pombí, Hugo, Nilton, Buzina e Bim-bim.

Agachados: Surdo (in memoriam), Ailton, Gico, Bill e Cléo.

O Paraense Esporte Clube é um patrimônio da cultura obidense e uma fonte de orgulho para seus torcedores, que sempre apoiaram o time nas arquibancadas ou nas ruas. O clube é um exemplo de amor e dedicação ao futebol e à cidade de Óbidos.

GALERIA DE FOTOS.....



