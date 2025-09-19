Dia da Árvore: celebração da vida e da sustentabilidade

João Canto.

Neste domingo, dia 21 de setembro, o Brasil celebrou o Dia da Árvore, data que marca o início da primavera e reforça a importância das árvores para o equilíbrio ambiental e a qualidade de vida. Instituída em 1965, a data convida à reflexão sobre o papel vital das florestas e sobre a urgência de sua preservação diante das ameaças do desmatamento e das mudanças climáticas.

As árvores são fundamentais para a vida no planeta. Elas produzem oxigênio, absorvem dióxido de carbono e ajudam a combater o aquecimento global. Uma única árvore pode capturar toneladas de CO₂ ao longo de sua vida, além de regular o clima, proteger o solo contra a erosão e fornecer sombra, reduzindo a temperatura em áreas urbanas. No Brasil, que abriga biomas como a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica, as árvores sustentam uma rica biodiversidade e comunidades que dependem diretamente da floresta.

Em Óbidos, no oeste do Pará, a data ganhou destaque com a iniciativa da Escola São José, que no dia 19 promoveu uma ação de conscientização e preservação ambiental dentro do Projeto Plantação e Doação de Árvores à Comunidade (PDAC). A atividade foi realizada no espaço da escola e contou com a participação de estudantes e moradores.

Durante o evento, foram distribuídas diversas espécies de plantas nativas e frutíferas, como fruta-pão, taperebá, biribá, oiticica, ajuru, bacurizinho, camu-camu, andiroba, cumaru e cupuaçu. A ação teve como público-alvo a comunidade escolar e a população obidense em geral.

A iniciativa incentivou o plantio e a conscientização ambiental, fortalecendo o compromisso da comunidade com a preservação da Amazônia. A escola também pretende ampliar o engajamento dos estudantes em atividades educativas, destacando a importância de espécies locais, para o equilíbrio do ecossistema regional.

Apesar de iniciativas como essa, o desmatamento ainda é um grande desafio. Em 2024, a Amazônia perdeu mais de 5 mil km² de floresta, o que reforça a necessidade de ações de reflorestamento e arborização urbana para recuperar áreas degradadas e melhorar a qualidade de vida. Nas cidades, as árvores reduzem a poluição, o estresse e a incidência de doenças respiratórias, além de tornarem os ambientes mais agradáveis.

O Dia da Árvore é uma oportunidade para colocar em prática atitudes sustentáveis. Além do plantio, como o realizado em Óbidos, cidadãos podem adotar mudas, participar de mutirões e apoiar organizações ambientais. Pequenas mudanças, como consumir produtos sustentáveis e reduzir o desperdício, também fazem diferença.

Cada árvore plantada, como as distribuídas pela Escola São José, representa um passo em direção a um futuro mais sustentável. O cuidado contínuo com essas mudas é essencial para garantir que cresçam fortes e saudáveis. Neste Dia da Árvore, a iniciativa de Óbidos serve de inspiração para outras comunidades. Plantar, cuidar e preservar é um compromisso coletivo que pode transformar o futuro.

