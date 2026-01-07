Pré-Carnapauxis 2026: Bloco Pai da Pinga mostra por que é diferenciado em Óbidos

Óbidos viveu mais uma noite de pura animação nesta segunda-feira, dia 12, com a passagem do irreverente Bloco Pai da Pinga durante o Pré-Carnapauxis 2026. Centenas de foliões tomaram as ruas para acompanhar o bloco, que mais uma vez confirmou seu lugar de destaque entre as maiores tradições do carnaval obidense.

Conhecido pela alegria contagiante e pelo espírito descontraído de seus participantes, o Pai da Pinga levou para o percurso uma banda empolgante, que misturou marchinhas antigas, sucessos consagrados e músicas novas do carnaval, criando uma atmosfera vibrante que envolveu o público do início ao fim.

Um dos momentos mais marcantes da noite aconteceu na subida do Mercado de Óbidos, quando o bloco acelerou o ritmo e os foliões subiram a ladeira correndo, em uma cena que simboliza bem a paixão, a energia e a entrega de quem acompanha o tradicional bloco. A cena, registrada em vídeo, já vem sendo bastante comentada nas redes sociais e reforça o carisma do Pai da Pinga.

Vídeo....

A concentração começou em frente ao tradicional Bar do Cachorrão, no bairro de Santa Terezinha. De lá, o bloco seguiu em um longo e animado percurso pelas ruas da cidade, reunindo moradores, visitantes e amantes do carnaval. Ao final, o arrastão retornou à Praça de Santa Terezinha, onde os foliões encerraram a noite em clima de festa e confraternização.

O Pré-Carnapauxis segue a todo vapor em Óbidos. No próximo domingo, dia 18, quem entra em cena é o Bloco Águia Negra, do bairro da Cidade Nova, prometendo mais uma noite de muita animação. Já na segunda-feira, dia 19, o Pai da Pinga volta às ruas para mais um arrastão, mantendo viva a tradição do carnaval de rua que faz parte da identidade cultural do município.

O Carnapauxis Oficial 2026 acontecerá de 11 a 17 de fevereiro, mas até lá a cidade continua respirando festa, alegria e tradição com a programação do Pré-Carnapauxis, que já vem aquecendo os foliões para o maior carnaval de rua da Amazônia.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/carnapauxis/noticias-do-carnapauxis/8403-pre-carnapauxis-2026-bloco-pai-da-pinga-mostra-por-que-e-diferenciado-em-obidos#sigProId886372c591 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade