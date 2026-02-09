Vai ou Raxa abre o Carnapauxis 2026 com o tema “A Terra do Mascarado Fobó”

Óbidos (PA), 11 de fevereiro de 2026 – O Carnapauxis 2026 começou oficialmente nesta quarta-feira (11) em grande estilo, com a tradicional apresentação do Bloco Vai ou Raxa, responsável por abrir a programação do maior carnaval de rua da região. A festa tomou conta das ruas da histórica cidade de Óbidos, reunindo foliões locais e visitantes em uma celebração marcada por alegria, cores, criatividade e forte valorização da cultura popular.

Com mais de uma década de história, o Bloco Vai ou Raxa consolidou-se como um dos grandes protagonistas do carnaval obidense. Desde 2015, o grupo tem a missão de dar início à folia, sempre levando um espetáculo vibrante ao público. Em 2026, o tema escolhido foi “A Terra do Mascarado Fobó”, que norteou fantasias, alas temáticas e a música oficial, exaltando uma das figuras mais tradicionais e simbólicas do Carnapauxis.

Conhecido pela riqueza visual de seus desfiles, o bloco apresentou neste ano uma ala especial com o casal Patrik e Lene Monteiro, que trouxe o tema “A Energia das Máscaras no Carnapauxis”, impressionando o público pela empolgação e interação com os foliões.

A porta-estandarte, Ana Luiza Borges, de 18 anos, encantou com o tema “Fortaleza dos Fobós”, representando a força, a coragem e a resistência do Carnapauxis. Sua performance, marcada por elegância e desenvoltura, foi um dos momentos mais aplaudidos do desfile. Já a Rainha do Bloco, Luciana Sousa, de 26 anos, levou à avenida o tema “A Magia das Máscaras”, simbolizando a realeza no Carnapauxis e figurando entre os grandes destaques da noite.

Outro momento de destaque foi o desfile da Princesa do Bloco Vai ou Raxa, Tatyane Soyara, de 19 anos, que acumula seis anos de história no bloco. Com o tema “A Energia do Fobó no Carnapauxis”, ela reforçou a identidade cultural e a tradição do evento.

O cortejo teve início às 19h, no bairro São Francisco, dividido em alas ricamente ornamentadas. Ao som contagiante da Banda Lazer, no trio elétrico, o Vai ou Raxa arrastou uma multidão pelas principais ruas de Óbidos até a Praça da Cultura, sob aplausos e muita animação.

A festa seguiu na Arena da Folia, onde a Banda 220 Volts garantiu um show eletrizante, mantendo os foliões animados até altas horas da noite.

Com a abertura oficial realizada com sucesso, o Carnapauxis 2026 segue com a apresentação de mais seis blocos oficiais nos próximos dias. A expectativa é de mais uma edição histórica, fortalecendo a tradição do carnaval obidense e celebrando a cultura popular às margens do majestoso Rio Amazonas. A folia está apenas começando.

O Carnapauxis continua nesta quinta-feira (12) com o Bloco Mirim, a alegria da criançada.

