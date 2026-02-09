CARNAPAUXIS 2026: Bloco Serra da Escama encanta o público com o tema “Serra de Encantos e Magia”

Óbidos viveu uma noite de festa, emoção e forte simbologia cultural nesta sexta-feira, 13 de fevereiro, com o desfile do tradicional Bloco Serra da Escama, dentro da programação do Carnapauxis 2026. Com o tema “Serra de Encantos e Magia”, a agremiação prestou uma emocionante homenagem à belíssima Serra da Escama, inspiração que deu origem ao nome do bloco e que representa um dos maiores tesouros naturais do município.

Localizada próxima ao porto de Óbidos, às margens do Lago Pauxis, a Serra da Escama — com cerca de 80 metros de altura acima do Rio Amazonas — foi retratada como uma verdadeira aquarela de cores vibrantes. A paisagem influenciou diretamente as fantasias e alegorias, transformando o desfile em um espetáculo marcado por simbolismo, cultura e amor à cidade.

A comissão de frente apresentou o tema “Riquezas Naturais do Nosso Tesouro Maior”, levando à avenida 13 meninas com cetros, simbolizando a proteção e o valor das riquezas naturais da Serra da Escama, elementos que constroem a identidade do povo obidense.

A Porta-Estandarte Ana Beatriz Tavares encantou o público com o tema “A Luz da Lua que Ilumina a Serra da Escama”. Sob o brilho lunar, o imaginário amazônico ganhou vida, espalhando lendas e mitos, enquanto a serra se vestia de cores, alegria e mascarados.

O desfile também contou com as representações de Lorena Cardoso, como a Cunhã Guardiã Pauxi, e Anilton Cerdeira, como o Curupira Guardião Encantado. Juntos, realizaram um ritual indígena que reverenciou a natureza como ser vivo e sagrado, fonte de toda a vida.

Outro grande destaque foi a Rainha do Bloco, Luiza Pinto, que representou “Os Encantados dos Rios – Yara Mãe D’Água”. Sob a luz da lua, a entidade mística do Lago Pauxis surgiu para encantar, proteger as águas e simbolizar a beleza e a magia da Serra da Escama.

O desfile teve início por volta das 19h, saindo do reduto do bloco na Prainha, no bairro de Lourdes. A animação ficou por conta da Banda Show Energia, que comandou a folia no trio elétrico até a chegada à Praça da Cultura, por volta das 20h30. A festa seguiu com muita música ao som de Neto Moreno e da Banda Elite.

A grande novidade deste ano foi o show da cantora Ju Marques, que se apresentou logo após o desfile do bloco. Vinda diretamente de Ceilândia, no Distrito Federal, a artista levantou a multidão e prolongou a festa até altas horas da madrugada, coroando a noite como uma das mais marcantes do Carnapauxis 2026.

Neste sábado (14) teremos o Bloco Águia Negra que sairá do Bairro da Cidade Nova.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Vander N Andrade e Mauro Nayan e Mauro Pantoja (aéreas)