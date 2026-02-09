Paróquia Nossa Senhora da Saúde divulga nota de repúdio após violação de cofres em Juruti

ÓBIDOS – A Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Juruti, divulgou nesta quinta-feira (12) uma Nota de Repúdio após registrar a violação de um dos cofres de ofertas da Igreja Matriz, ocorrida no final da tarde e início da noite da última quarta-feira (11).

De acordo com o comunicado, ao abrir a Igreja Matriz para a celebração da Santa Missa, a equipe paroquial percebeu que um dos cofres de ofertas havia sido arrombado, com a tampa quebrada e o conteúdo furtado. No cofre estavam ofertas destinadas às missas da Igreja Matriz e também das comunidades.

Além do dinheiro, duas extensões elétricas utilizadas na igreja também foram levadas. A suspeita é de que o autor do furto tenha se aproveitado da porta lateral da igreja, que permanece aberta durante o período da tarde para permitir a entrada dos fiéis que desejam rezar diante do Santíssimo Sacramento e da imagem de Nossa Senhora da Saúde.

Diante do ocorrido, a Paróquia informou que já está tomando as providências necessárias para evitar novos episódios, incluindo a contratação de uma empresa especializada para a instalação de câmeras de monitoramento interno, medida que, segundo a administração paroquial, nunca havia sido necessária, mas tornou-se indispensável diante da recorrência desse tipo de situação.

Enquanto o sistema de vigilância e alarmes não é instalado, a Paróquia comunicou que a Igreja Matriz permanecerá aberta ao público apenas nos horários das celebrações, agradecendo a compreensão de toda a comunidade.

A nota é assinada pelo Padre Jorge Armando Pereira, administrador paroquial, que finaliza o comunicado pedindo uma prece dos fiéis diante do ocorrido.

NOTA

