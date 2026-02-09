Menu

Menu serviços

Paróquia Nossa Senhora da Saúde divulga nota de repúdio após violação de cofres em Juruti

Paróquia Nossa Senhora da Saúde divulga nota de repúdio após violação de cofres em Juruti

ÓBIDOS – A Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Juruti, divulgou nesta quinta-feira (12) uma Nota de Repúdio após registrar a violação de um dos cofres de ofertas da Igreja Matriz, ocorrida no final da tarde e início da noite da última quarta-feira (11).

De acordo com o comunicado, ao abrir a Igreja Matriz para a celebração da Santa Missa, a equipe paroquial percebeu que um dos cofres de ofertas havia sido arrombado, com a tampa quebrada e o conteúdo furtado. No cofre estavam ofertas destinadas às missas da Igreja Matriz e também das comunidades.

Além do dinheiro, duas extensões elétricas utilizadas na igreja também foram levadas. A suspeita é de que o autor do furto tenha se aproveitado da porta lateral da igreja, que permanece aberta durante o período da tarde para permitir a entrada dos fiéis que desejam rezar diante do Santíssimo Sacramento e da imagem de Nossa Senhora da Saúde.

Diante do ocorrido, a Paróquia informou que já está tomando as providências necessárias para evitar novos episódios, incluindo a contratação de uma empresa especializada para a instalação de câmeras de monitoramento interno, medida que, segundo a administração paroquial, nunca havia sido necessária, mas tornou-se indispensável diante da recorrência desse tipo de situação.

Enquanto o sistema de vigilância e alarmes não é instalado, a Paróquia comunicou que a Igreja Matriz permanecerá aberta ao público apenas nos horários das celebrações, agradecendo a compreensão de toda a comunidade.

A nota é assinada pelo Padre Jorge Armando Pereira, administrador paroquial, que finaliza o comunicado pedindo uma prece dos fiéis diante do ocorrido.

NOTA

www.obidos.net.br

Acessos: 59

Adicionar comentário

Código de segurança
Atualizar