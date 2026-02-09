Carnapauxis 2026:  Bloco Mirim celebra a cultura obidense no segundo dia de desfiles

Óbidos (PA), 12 de fevereiro de 2026 – O segundo dia do Carnapauxis 2026, a tradicional Festa do Mascarado Fobó, foi marcado por muita alegria, cores e emoção com o desfile do Bloco Mirim Unidos do Umarizal. Com o tema “As folias culturais no Bloco Mirim”, a agremiação encantou o público ao levar para as ruas de Óbidos um espetáculo que exaltou a história, a cultura e o imaginário do povo obidense.

O desfile destacou-se pela criatividade das fantasias e pela energia contagiante das crianças, que demonstraram orgulho e paixão pela tradição carnavalesca local. A porta-estandarte foi conduzida com maestria por Nicole Santarém, de 11 anos, que desfilou com fantasia nas cores da arara vermelha, em homenagem ao tradicional Cordão da Arara. Outro grande destaque foi a Princesa Valentina Figueiredo, de apenas 4 anos, representando os bois Pai do Campo e Boi Pintadinho. Já a jovem Rainha Maria Eduarda Assunção, de 13 anos, brilhou com a fantasia Índia Branca, em homenagem ao Cordão da Garcinha.

Durante o percurso, outros integrantes também chamaram atenção ao integrar as diversas alas do bloco, como a Ala da Garcinha, Ala da Arara, Ala das Fadas, Ala das Índias, Ala dos Caçadores e os tradicionais bois Pai do Campo e Pintadinho. Todas as alas prestaram homenagem aos personagens dos cordões de pássaros e bois, manifestações culturais profundamente enraizadas na história e na identidade do povo obidense.

A comissão de frente, formada por crianças entre 6 e 10 anos, arrancou aplausos e sorrisos do público ao percorrer a Avenida Dom Floriano e ruas adjacentes, encerrando o desfile na Praça da Cultura, local de dispersão dos blocos.

A Praça da Cultura tornou-se o grande ponto de encontro da noite, reunindo famílias, foliões e admiradores do Carnapauxis. Ao som da Banda 220 Volts, que animou o trio elétrico, e da Banda Brisa Show, responsável pelo palco principal, a festa seguiu com muita música e celebração.

Com sua energia contagiante, o Bloco Mirim mais uma vez deixou sua marca na história do carnaval obidense, fortalecendo a tradição e incentivando o amor das crianças pela folia e pela cultura local. Ao completar 29 anos de existência, o Bloco Mirim Unidos do Umarizal consolida-se como uma das manifestações culturais mais queridas e tradicionais de Óbidos, símbolo de preservação das tradições e de valorização das raízes culturais do município.

O Carnapauxis 2026 já entrou para a história, e o Bloco Mirim segue firme como expressão viva da alegria, da cultura e da identidade do povo obidense.

- Histórico do Bloco Mirim

Nesta sexta feira (13) será a vez do Bloco Unidos do Umarizal.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto, Vander N Andrade e Mauro Nayan