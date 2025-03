Copa de Futebol Feminino e Copa do Interior agitam fim de semana em Óbidos

O fim de semana foi marcado por muita emoção e disputas acirradas nos gramados de Óbidos, com a realização da Copa da Integração de Futebol Feminino e da Copa do Interior de Várzea e Terra Firme. As competições, realizadas no Estádio Arizão, são promovidas pela Prefeitura Municipal de Óbidos, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, reuniram equipes determinadas a buscar a vitória e mostrar o talento local.

Na sexta-feira (21), a segunda rodada da Copa da Integração de Futebol Feminino trouxe jogos empolgantes. O Silêncio venceu o OB2 por 2x1, enquanto o Bela Vista protagonizou uma goleada impressionante contra as Americanas, vencendo por 7x0. No último jogo da noite, o Fortaleza virou para cima do Vila Vieira e venceu por 3x1.

1° JOGO: SILÊNCIO 2 X 1 OB2

2° JOGO: BELA VISTA 7 X 0 AMERICANAS

3° JOGO: FORTALEZA 3 X 1 VILA VIEIRA

No sábado (22), foi a vez da Copa do Interior completar a rodada. O Cuecé derrotou a Seleção Vila Vieira por 1x 0. O duelo entre Matá e Silêncio foi marcado por intensidade e gols, terminando com a vitória do Matá por 3x1. O dia foi encerrado com o empate entre São Sebastião e Patauá do Umirizal, que ficaram no 1x1.

1° JOGO: CUECÉ 1 X 0 AMÉRICA

2° JOGO: MATÁ 3 X 1 SILÊNCIO

3° JOGO: SÃO SEBASTIÃO 1 X 1 UMIRIZAL

O domingo (23) seguiu com mais três partidas da rodada da Copa do Interior. A Seleção do Muratubinha e a Seleção do Japiim protagonizaram um duelo equilibrado que terminou sem gols, assim como a disputa entre Ilha Grande e Mondongo, 0 x 0. Fechando a rodada, a Seleção da Campina garantiu uma vitória apertada sobre o Sapucaia por 2x1.

1° JOGO: JAPIIM 0 X 0 MURATUBINHA

2° JOGO: ILHA GRANDE 0 X 0 MONDONGO

3° JOGO: CAMPINA 2 X 1 SAPUCAIA

As competições continuam movimentando a cidade, promovendo o esporte e a integração entre os times participantes. Os torcedores seguem ansiosos pelos próximos jogos, que prometem mais emoção e disputa acirrada nos campos de Óbidos.

