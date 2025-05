Remo vence Paysandu nos pênaltis e conquista o Campeonato Paraense 2025

Leão Azul levanta a taça em final emocionante diante de mais de 40 mil torcedores no Mangueirão

Belém, PA – Em uma tarde de fortes emoções no Estádio Mangueirão, o Clube do Remo venceu o arquirrival Paysandu na disputa por pênaltis e conquistou o título do Campeonato Paraense de 2025. Mesmo derrotado por 1 a 0 no tempo regulamentar, o Leão Azul contou com a estrela do goleiro Marcelo Rangel e a frieza de Reynaldo na cobrança decisiva para vencer por 6 a 5 nas penalidades, após empate de 3 a 3 no placar agregado.

A partida, disputada neste domingo (10), foi o capítulo final de mais um clássico Re-Pa repleto de rivalidade e tensão. O Paysandu entrou em campo pressionado após a derrota por 2 a 1 no jogo de ida e conseguiu devolver o placar com um gol de pênalti. O jogo seguiu equilibrado e intenso, com chances para os dois lados, mas terminou com o placar mínimo a favor da equipe bicolor, levando a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades, brilhou o goleiro Marcelo Rangel, que defendeu uma cobrança crucial e deu a vantagem ao Remo. Coube a Reynaldo bater o último pênalti e garantir o título para o Leão, que foi amplamente comemorado pela torcida azulina presente no estádio.

Com o título estadual, o Clube do Remo assegura vagas na Copa do Brasil e na Série D de 2026. Já o Paysandu, que agora concentra seus esforços na disputa da Série B, amarga mais um vice-campeonato para o maior rival.

O clássico Re-Pa reafirmou sua importância no cenário nacional como um dos maiores e mais apaixonantes do futebol brasileiro, coroando uma temporada de superação e emoção com a consagração azulina.

www.obidos.net.br