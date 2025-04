Sorteio define os confrontos das oitavas de final da 13ª Copa do Interior de Futebol de Óbidos

Os jogos da primeira fase eliminatória da competição serão realizados entre 3 e 11 de maio no Estádio “Aryzão”.

O sorteio realizado na manhã desta terça-feira (29), no auditório da Casa de Cultura de Óbidos, definiu os confrontos das oitavas de final da 13ª Copa do Interior de Futebol. A segunda fase da competição vai contar com 16 equipes que representam comunidades localizadas nas áreas de várzea (rios) e terra firma da zona rural de Óbidos.

As oitavas da Copa do Interior serão realizadas apenas com jogos de ida no Estádio Ary Ferreira (Aryzão), seguindo o que estabelece o regulamento da competição que iniciou em fevereiro e é realizada pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

O sorteio, transmitido pela imprensa via internet, foi acompanhado presencialmente por representantes de diretorias de 15 das 16 equipes classificadas. Cada dirigente foi o responsável por retirar dos potes os nomes das equipes, definindo os confrontos da fase de mata-mata.

Veja os confrontos:

3 de maio (sábado)

17h30 – Seleção da Campina X Atlético do Canta Galo

19h30 – Seleção do Curumu X Palmeiras da Ilha da Capivara

4 de maio (domingo)

17h30 – Seleção do Pororoca X Seleção do Fuzil

19h30 – Seleção da Ilha Grande X Seleção do Arapucu

10 de maio (sábado)

17h30 – Seleção do Matá X Seleção do Japiim

19h30 – Fortaleza do Cipoal X Real Madrid do Areia

11 de maio (domingo)

17h30 – Seleção do São Sebastião X Independente do Distrito do Flexal

19h30 – Seleção do Cuecé X São Francisco das Pedras

FONTE: Comuninicação/PMO