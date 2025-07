MRN aposta em inovação e empreendedorismo na mineração com lançamento do Bauxita Lab

Iniciativa abre as portas para inovação e busca criar soluções criativas e sustentáveis para o setor.

A Mineração Rio do Norte (MRN) acaba de inaugurar um novo capítulo em sua jornada de inovação com o lançamento do Bauxita Lab, uma plataforma que conecta funcionários, startups, universidades, institutos de pesquisa, fornecedores e empreendedores locais na busca por soluções criativas e sustentáveis para os desafios da mineração. A busca iniciativa criar um ecossistema colaborativo voltado para a transformação do setor, com foco em tecnologia, sustentabilidade e desenvolvimento regional.

Pioneiro na Amazônia, o Bauxita Lab pode ser acessado no site bauxitalab.mrn.com.br e foi idealizado para ser um espaço permanente de inovação aberta e pesquisa aplicada. A proposta é fomentar projetos que contribuam para a melhoria contínua das operações da MRN e, ao mesmo tempo, fortalecer o empreendedorismo, a geração de conhecimento e o compartilhamento de conhecimento na mineração.

“Essa é mais uma alavanca na busca pela excelência, em um espaço que foi pensado e desenhado para trazer mais startups, parceiros, fornecedores e universidades para atuarem em parceria com a MRN na busca de soluções criativas para o setor”, afirma o diretor de Operações da MRN, Rogério Junqueira.

O Bauxita Lab integra iniciativas como o Conexão Bauxita, Desafio Bauxita, Inove+ e Bauxita na Ciência, programas que incentivam desde a cocriação de projetos com parceiros externos até o desenvolvimento de ideias propostas pelos próprios empregados da empresa.

A líder de Inovação da MRN, Eliane Pereira, explica que o objetivo é conectar desafios reais com soluções viáveis, estimulando uma cultura voltada à inovação e ao empreendedorismo dentro e fora da empresa. “Queremos criar um ambiente onde boas ideias se transformem em projetos aplicáveis às nossas operações e gerem impactos positivos para o setor, para a sociedade e para o meio ambiente”, reforça Eliane.

FONTE: Comunicação/MRN