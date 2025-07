ÓBIDOS: UBS reformada foi entregue à comunidade do Arapucu e reforça ações de saúde na zona rural

A população da comunidade Arapucu, localizada a cerca de 17 km da sede do município de Óbidos, comemorou nesta quinta-feira (3) a entrega da Unidade Básica de Saúde (UBS) Ana de Oliveira Rocha, totalmente reformada e requalificada. A obra representa um marco importante para o fortalecimento da atenção primária à saúde na zona rural e visa garantir mais dignidade e qualidade nos serviços prestados aos moradores locais.

A cerimônia de reinauguração contou com a presença do vice-prefeito Jalico Aquino, da secretária municipal de Saúde Valéria Lacerda, de secretários municipais, lideranças comunitárias e moradores das comunidades Arapucu e Maria Tereza, que são atendidas pela unidade. A entrega da UBS reformada foi celebrada como um avanço significativo na garantia do direito à saúde para quem vive distante da área urbana.

A UBS Ana de Oliveira Rocha foi originalmente entregue em 2019, mas logo passou a apresentar diversos problemas de infraestrutura que comprometiam o atendimento, como infiltrações, goteiras e contaminação da água da caixa d’água. A técnica de enfermagem Catarina Franco, que há 11 anos atua na unidade, relatou as dificuldades enfrentadas antes da reforma. “A unidade estava com sérios problemas no telhado e na caixa d’água. Durante o período de chuvas, era comum termos que suspender os atendimentos. Hoje, com o novo telhado, o elevado da caixa d’água fora do prédio e as melhorias estruturais, podemos trabalhar com segurança e qualidade”, destacou.

A reforma estrutural contemplou a troca de telhado, esquadrias, instalações elétricas e hidráulicas, pintura completa e a construção de um novo elevado para a instalação de um reservatório de 5 mil litros. O investimento total foi de R$ 260 mil, fruto de uma emenda parlamentar do deputado federal e atual ministro do Turismo, Celso Sabino, com contrapartida da Prefeitura de Óbidos por meio do Fundo Municipal de Saúde.

A unidade passará a ofertar atendimentos médicos e de enfermagem semanalmente, além de serviços permanentes como vacinação, distribuição de medicamentos da farmácia básica, pré-natal, coleta de PCCU e agendamentos de exames para o laboratório municipal. A secretária de Saúde, Valéria Lacerda, confirmou a permanência de uma enfermeira no local e anunciou a reativação do consultório odontológico nos próximos dias.

“O prefeito Jaime Silva está comprometido em melhorar a saúde do nosso povo, especialmente na zona rural. Essa reforma representa nosso compromisso com o fortalecimento do SUS e com a equidade no atendimento à população”, afirmou Valéria.

O líder comunitário Betinho Rocha também celebrou a entrega da unidade reformada. “Agora temos um espaço digno, onde os comunitários não precisam mais se deslocar até a cidade para serem atendidos. A comunidade agradece esse compromisso com o nosso povo”, declarou.

Já o vice-prefeito Jalico Aquino ressaltou a importância da obra no processo de reestruturação da saúde no município. “Estamos reorganizando a rede de atenção primária e levando dignidade para quem mais precisa. Essa UBS é exemplo de que estamos no caminho certo”, concluiu.

Galeria de Fotos



FONTE: Informações e Fotos Comunicação/ PMO