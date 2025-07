Imagem Peregrina de Senhora Sant’Ana chega a Óbidos e é recebida por seus devotos

Óbidos viveu um momento de fé, emoção e tradição, na tarde deste sábado, 05 de julho, quando a imagem peregrina de Senhora Sant’Ana, padroeira dos obidenses, retornou à cidade após uma longa jornada passando por Santarém, Macapá, Belém e Manaus, levando bênçãos e renovando a espiritualidade da comunidade. A imagem chegou por volta das 16h30, no cais do Porto de Óbidos, com grande recepção popular e carreata pelas ruas da cidade.

Após encerrar sua visita à capital amazonense, Senhora Sant’Ana embarcou no F/B Obidense com destino a Óbidos, navegando pelas águas que conectam geograficamente e espiritualmente os filhos da terra. A chegada em solo obidense foi marcada por uma grande demonstração de fé e devoção, reunindo fiéis de todas as idades que aguardam ansiosos o reencontro com a padroeira.

Assim que desembarcou no porto, a imagem foi recepcionada pelos Diretores da Festividade de Sant´Ana, que tem como presidente o Padre Adalberto Santos, e a população em geral, depois seguiu em carreata pelas comunidades da cidade, em um percurso de homenagem e louvor, finalizando na Catedral de Sant´Ana, com as bênçãos do Padre Adalberto.

Vídeo....

Este momento marca o ponto alto da Peregrinação e é o prelúdio para a Festividade de Senhora Sant’Ana 2025, que será realizada entre os dias 13 e 26 de julho. Tradicional na região oeste do Pará, a festividade reúne milhares de fiéis, tanto da sede quanto das comunidades e de outras cidades, em uma programação religiosa e cultural que exalta a padroeira e reforça a união da comunidade.

A chegada da peregrina é mais do que um ato simbólico, é um momento de renovação da fé, de esperança e de conexão com as raízes religiosas de Óbidos. Para os organizadores, a presença da imagem representa o início oficial das celebrações e um convite para que todos participem dessa grande jornada espiritual.

Que a presença de Senhora Sant’Ana continue inspirando os corações obidenses e guiando os passos de todos durante esse tempo sagrado de devoção.

GALERIA DE FOTOS....



https://www.obidos.net.br/index.php/noticias/8024-imagem-peregrina-de-senhora-sant-ana-chega-a-obidos-e-e-recebida-por-seus-devotos#sigProId0ff6f14497 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br