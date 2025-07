ÓBIDOS: Governo Municipal doa terrenos para mulheres do projeto “Divas da Compostagem”

Na manhã desta quarta-feira, 2 de julho, o Governo Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), realizou uma importante ação social: a doação de terrenos para moradoras do projeto “Divas da Compostagem” — uma iniciativa que promove o empreendedorismo social entre mulheres em situação de vulnerabilidade.

A cerimônia de entrega aconteceu em clima de emoção e esperança, marcando uma nova fase na vida das beneficiadas. Dez mulheres, entre as 20 assistidas atualmente pelo projeto, receberam lotes de 10x20m², localizados no bairro Perpétuo Socorro, em uma área de mais de 2.800 m² que antes abrigava uma antiga carvoaria.

Além das integrantes do projeto, outras quatro famílias previamente cadastradas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) também foram contempladas com a doação de terrenos.

A medida representa um avanço significativo na garantia do direito à moradia e na promoção da dignidade para mulheres e famílias que enfrentam dificuldades socioeconômicas. Ao assegurar um espaço próprio para viver, o município contribui diretamente para a inclusão social e o fortalecimento da cidadania dessas pessoas.

“Quando nós pensamos em fazer o projeto socioambiental, nosso objetivo foi exatamente integrar a economia sustentável e a assistência social para essas mulheres, resgatando essas pessoas através do seu trabalho, da sua dedicação e dando dignidade a elas. Estamos dando a esperança que elas precisam, para terem a certeza de que elas podem ter uma vida digna, trabalhar de forma digna e ser reconhecidas pela sociedade”, ressaltou o titular da Sema.

O projeto “Divas da Compostagem” já se destaca por sua atuação sustentável e transformadora, utilizando resíduos orgânicos como fonte de renda e empoderamento feminino. Com a doação dos terrenos, o impacto do projeto ganha ainda mais força, oferecendo não apenas autonomia financeira, mas também segurança habitacional para as mulheres que dele participam.

A ação reafirma o compromisso com políticas públicas que priorizam os que mais precisam, aliando desenvolvimento social, sustentabilidade e justiça social.

www.obidos.net.br - Informações e Fotos Ascom/PMO