Estúdios Abertos 2025 em Mannheim, Alemanha: Um Convite à Arte e ao Diálogo

O Evento tem a organização do Artista obidense Kliger Carvalho, que reside em Mannheim, Alemanha.

Mannheim é uma cidade na Alemanha, localizada no estado de Baden-Württemberg, que se prepara para receber a 5ª edição do Estúdios Abertos 2025, um evento que celebra a arte e promove o encontro direto entre artistas e público. De 4 a 6 de julho de 2025, os artistas da cidade abrirão as portas de seus ateliês, convidando visitantes a mergulhar no universo criativo, conhecer suas obras, processos e trajetórias. Promovido por Klinger Carvalho, artista obidense que reside na Alemanha, o evento reforça a importância da arte como pilar essencial da sociedade, especialmente em tempos de cortes em orçamentos públicos para cultura.

O evento, que tem atraído um número crescente de visitantes e artistas a cada edição, destaca-se pela troca direta entre criadores e público, promovendo entendimento mútuo e entusiasmo compartilhado. Além dos artistas locais, alguns ateliês também receberão colegas de outras cidades, que exibirão seus trabalhos como convidados, ampliando a diversidade e a riqueza do intercâmbio cultural.

Com a proposta de fortalecer a liberdade artística e se posicionar contra o racismo, o fascismo e a xenofobia, o EXPERIMENT – Open Studios Mannheim cria um espaço de diálogo e reflexão. Seja para uma visita rápida ou uma conversa aprofundada, todos são bem-vindos a explorar os ateliês e se conectar com a arte.

Programação

Abertura Oficial

Data : Sexta-feira, 4 de julho de 2025, às 19h

: Sexta-feira, 4 de julho de 2025, às 19h Local : Atelierhaus, Güterhallenstraße 18A

: Atelierhaus, Güterhallenstraße 18A Destaques: Discurso de boas-vindas de Thorsten Riehle, Prefeito de Economia, Trabalho, Assuntos Sociais e Cultura de Mannheim, seguido de uma festa com música ao vivo.

Horário de Funcionamento dos Ateliês

Sábado, 5 de julho : 16h às 22h

: 16h às 22h Domingo, 6 de julho: 11h às 18h

Passeio de Bicicleta

Data : Domingo, 6 de julho, às 11h

: Domingo, 6 de julho, às 11h Ponto de Encontro : Estação Central de Mannheim/Pátio

: Estação Central de Mannheim/Pátio Detalhes: Participação gratuita, uma oportunidade única para explorar os ateliês pedalando pela cidade.

Informações Adicionais

Alterações na programação e eventos especiais estarão detalhados na programação desdobrável do evento. Os participantes do EXPERIMENT – Open Studios Mannheim são responsáveis pelo conteúdo apresentado e pelo cumprimento das normas legais.

Mais informações: www.offeneateliers-ma.de

www.obidos.net.br - Informações de Klinger Carvalho