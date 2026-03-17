ÓBIDOS: Confira os resultados da XIV Copa de Futebol do Interior deste final de semana

A bola rolou neste final de semana (21 e 22) no Estádio Municipal Ary Ferreira, em Óbidos, pela 2ª rodada da XIV Copa de Futebol do Interior – Várzea e Terra Firme 2026, reunindo equipes de diversas comunidades em mais uma sequência de jogos marcada por equilíbrio, gols e forte participação popular.

No sábado, dia 21 de março, três partidas abriram a rodada com bons confrontos. O destaque ficou para a vitória da equipe da Água Branca, que superou o Santa Luzia por 4 a 1, mostrando força ofensiva. Em outro duelo bastante disputado, o Rio Branco venceu o Atlético Canta Galo por 2 a 1. Fechando o dia, o Igarapé-Açu garantiu triunfo por 2 a 0 sobre o Muratubinha.

Já no domingo, 22 de março, a rodada foi complementada com mais quatro jogos. O Sucuriju protagonizou um confronto movimentado e venceu o Breu por 4 a 2. O Andirobal conquistou vitória mínima sobre o OB2 por 1 a 0, em um jogo equilibrado. A equipe da Pororoca também fez bonito e venceu o São Francisco das Pedras por 2 a 0. Encerrando a rodada, Ilha Grande e Matá empataram em 1 a 1, em uma partida bastante disputada.

A competição, promovida pela Prefeitura de Óbidos por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, segue fortalecendo o esporte amador e incentivando a integração entre as comunidades da zona rural e urbana do município.

A expectativa agora fica para os próximos confrontos, que prometem manter o alto nível técnico e a emoção dentro de campo, consolidando a Copa do Interior como uma das principais competições esportivas da região.

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